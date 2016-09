Celulares esquecidos em balcões são furtados, em Brusque Aparelhos foram esquecidos em panificadora e loja de eletrônica

Uma mulher de 35 anos teve o celular furtado na manhã desta quarta-feira, 14, em uma panificadora, na rua Prudente de Moraes, no Centro.

Ela conta que ao fazer o pagamento no caixa, deixou o aparelho da marca iPhone 5C, de cor amarelo, ao lado, em cima do balcão.

Em seguida, ela foi para casa e somente então sentiu falta do celular. Ao voltar no estabelecimento, ela conversou com a atendente, que afirmou não ter visto o aparelho.

Segundo a mulher, no momento em que saiu da panificadora não havia ninguém dentro e o tempo que demorou para retornar foi de aproximadamente 30 minutos. No local não existem câmeras de monitoramento.

Na tarde de terça-feira, 13, um homem de 28 anos também teve o celular da marca Samsung Galaxy Gran Prime Duo furtado.

Ele relatou para a Polícia Civil que esqueceu o aparelho em cima do balcão de uma loja de eletrônica, na rua Evaldo Manrich, no bairro Guarani.

Aproximadamente, 15 minutos depois de sair do local, percebeu que estava sem o celular e retornou, porém não o encontrou mais.