Celulares são furtados em loja no Centro de Brusque Crime aconteceu nesta quinta-feira à tarde

O gerente de uma loja localizada na avenida Cônsul Carlos Renaux, Centro, fez boletim de ocorrência após três celulares terem sido furtados nesta quinta-feira, 12, perto das 15h.

Segundo o gerente, um casal furtou: um Motorola G4 HDTV, no valor de R$ 1.299; um Motorola X Force, no valor de R$ 2.879; e um Motorola G4 Plus, avaliado em R$ 1.499. O prejuízo total é de R$ 5.677. As câmeras de segurança flagraram a ação e poderão ajudar a polícia.