Cemitério municipal de Guabiruba será entregue até maio Terreno situado no Guabiruba Sul está em fase final de regularização

Até maio, Guabiruba terá oficialmente um cemitério municipal. O terreno, que fica anexo ao cemitério católico no bairro Guabiruba Sul, está em fase final de regularização. Com o novo local, a cidade passará a ter dez cemitérios e poderá alojar de 500 a 600 túmulos nos próximos 15 anos.

O prefeito Matias Kohler explica que a desapropriação da área de cerca de 2 mil metros quadrados e a terraplenagem já foram feitas. Agora, a prefeitura trabalha na parte documental para que o espaço seja oficializado. Segundo ele, falta apenas a colocação de uma cerca lateral e estabelecer critérios para a cobrança da Taxa do Serviço Público. A manutenção será feita pela prefeitura.

O prefeito afirma que todas as questões ambientais foram respeitadas e que buscou-se uma área em que não houvesse nenhum lençol freático próximo. Ele conta que foi feita essa prospecção inicial e análise de perfuração de solo. “É uma área boa, que apresentou as condições necessárias e já está próxima de outro cemitério, e que ainda oferece possibilidade de ampliação”.

O cemitério terá formato tradicional, como de costume na região. Kohler destaca que é responsabilidade do município providenciar o cemitério e que até então as igrejas vinham assumindo este papel.

“Há 30 anos as pessoas eram ligadas às igrejas católica, adventista e luterana, e com as novas denominações religiosas, começou a parecer o problema, já que estas instituições não aceitam, até porque não tinham a obrigação de estabelecer cemitérios. Com isso ficou mais latente a necessidade do município fazer o cemitério e atender todos”.

Atualmente Guabiruba conta com nove cemitérios, todos administrados por igrejas.