Centro de prevenção ao suicídio pretende instalar unidade em Brusque Organização quer selecionar voluntários na cidade ainda neste ano

Referência nacional no atendimento de pessoas depressivas, a organização sem fins lucrativos Centro de Valorização da Vida (CVV) está em busca de apoio para implantar um posto de atendimento em Brusque. A entidade já enviou ofício à Câmara de Vereadores, na semana passada, e irá solicitar uma audiência com o prefeito Jonas Paegle para expor o projeto.

O CVV já operou em Brusque no passado, mas o posto de atendimento que ficava no primeiro andar da rodoviária foi desativado. Agora, a entidade quer voltar à cidade. “Brusque está dentro do nosso planejamento para 2017”, afirma João Régis da Silva, coordenador nacional de expansão.

Segundo ele, o CVV tem como costume sempre entrar em contato com as autoridades antes de se instalar em um município. O coordenador de expansão pretende falar na tribuna da Câmara de Vereadores e também ter uma conversa com o prefeito assim que possível. A ideia é que a prefeitura ceda o espaço para o posto de atendimento.

Silva, que mora em Bombinhas e trabalha no posto CVV de Itapema, diz que já existem duas pessoas de Brusque dispostas a integrar a organização. Mas são necessárias pelo menos 15 para tocar o projeto na cidade.

Com a exposição na Câmara e na mídia, a intenção é que mais pessoas se interessem pelo CVV. “Queremos selecionar os voluntários e capacitá-los ainda no primeiro semestre”, diz Silva. Interessados podem se inscrever no site da entidade antecipadamente, mas, quando for confirmada a implantação, será feita a divulgação.

Silva diz que ter um CVV na cidade é um benefício para o poder público porque melhora a saúde pública. “Com o CVV, diminuiu o número de consultas e de entregas de remédios, porque as pessoas doentes psiquicamente precisam conversar”, diz.

O CVV faz um serviço de aconselhamento por meio do telefone, Skype ou pessoalmente. Os voluntários são capacitados para lidar com a prevenção ao suicídio. Ainda que seja voluntário, o trabalho requer disciplina, pois existe cartão-ponto e não é possível faltar sem que haja um substituto.

O CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) foi fundado em São Paulo, em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal em 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo.

O CVV está presente em 18 estados mais o Distrito Federal. Esses contatos são feitos pelo telefone 141 (24 horas), pessoalmente (nos 72 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e e-mail.