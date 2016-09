Cerâmica Reis terá primeira Igreja Católica Construção iniciou em agosto; previsão é que obra seja finalizada em 2018

Igreja no Cerâmica Reis será a primeira católica do bairro -

Os fiéis da comunidade São Francisco de Assis, no Cerâmica Reis, estão realizando um desejo antigo. Isso porque há cerca de 30 dias iniciou a construção da primeira igreja católica do bairro. Por não ter um espaço próprio, atualmente cerca de 150 pessoas participam das celebrações semanais na sede do Sindicato dos Servidores Públicos.

Há registros em ata de 2002 referente ao desejo da construção de uma igreja, conforme à coordenação da comunidade, que é vinculada à paróquia São Luis Gonzaga. No entanto, foi apenas em 2010 que começou-se a organização para a viabilização de recursos. O terreno de 3,2 mil metros quadrados, situado ao lado da sede do sindicato, foi uma permuta realizada entre a Prefeitura de Brusque e a comunidade naquele ano. Segundo a coordenação, o Executivo cedeu a área e os moradores colocaram a cerca de alumínio e os portões.

De 2010 para a cá os fiéis vem arrecadando, por meio de festas, cafés com bingo, dízimo e a doação em dinheiro das comunidades pertencentes à matriz, o valor suficiente para a construção, que iniciou em agosto. Até agora foi realizado o estaqueamento e o concreto nos alicerces.

Neste primeiro momento será construída apenas a igreja, que deve ter 420 metros quadrados. Após isso, o objetivo é fazer salas catequéticas. O tempo da obra é indefinido, no entanto, a previsão é que até 2018 seja concluída. O investimento é de aproximadamente R$ 450 mil. “Estamos realizando um grande sonho. É uma satisfação ver a alegria das pessoas mais antigas que tanto lutaram por essa igreja”, afirma a coordenação.

A aposentada Angelina de Mattos Oliveira, 71 anos, está há 24 anos no bairro e também foi uma das precursoras desta obra. “Passamos por tantos momentos, onde até rezamos num galpão velho (antiga sede dos servidores). Agora é só alegria, só podemos agradecer a Deus pela conquista”.

A professora Ana Paula de Souza, 24, filha da ministra da comunidade, Maria de Fátima Taboni, conta que a família está empolgada com o grande passo que a comunidade está dando. “Estamos todos empenhados, pois é um sonho que está sendo concretizado, que está cada vez mais perto. Pra nós e principalmente para a minha mãe, a construção é muito especial”.

Projeto

O projeto contempla uma igreja com 245 acentos, sacrário, sacristia, apoio para músicos, confessionário, secretaria, estacionamento e um pequeno jardim na frente e nos lados do templo.

Pedra fundamental

No último domingo, 18, foi realizado o lançamento da pedra fundamental da igreja São Francisco de Assis. A celebração, em homenagem ao padroeiro São Francisco de Assis, contou com a presença de todas as comunidades que fazem parte da paróquia. Todo o recurso obtido com o evento também será destinado à construção da igreja.