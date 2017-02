Cerca de 1,8 mil alunos da região participarão do Proerd neste ano Programa é realizado com estudantes do 5º ano das escolas de Brusque, Botuverá e Guabiruba

Aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, no auditório do 18º Batalhão da Polícia Militar de Brusque, o lançamento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência ( Proerd). Representantes das escolas participaram do evento, que neste ano deve integrar cerca de 1,8 mil alunos dos 5º anos das instituições municipais, estaduais e particulares de Brusque, Botuverá e Guabiruba. Também será executado em algumas escolas o Proerd Kids – para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental – , e o Proerd Pais.

As atividades iniciarão na próxima semana e a formatura está programada para ocorrer no fim de novembro na Arena Multiuso. Entre as principais ações do Proerd, que visa alertar as crianças a dizer não às drogas, está a intensificação de orientações e conteúdos sobre bullyng, civismo, corrupção e até tributos.

“A droga é o grande problema da sociedade em termos de segurça pública. Além de gerar dependência e transtorno no organismo humano, traz um ciclo de violência muito grande”, afirma o tenente-coronel da PM de Brusque, Moacir Gomes Ribeiro.