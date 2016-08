Choque entre dois veículos na Dorval Luz deixa três feridos leves O trânsito no local ficou interrompido por cerca de 30 minutos

Um choque envolvendo um Ford Ka de cor preta e placas de Novo Hamburgo (RS) e um Palio de cor prata, placas de Embu (SP) deixou três pessoas feridas, sem gravidade, neste sábado, por volta das 20h26. O acidente ocorreu na rua Dorval Luz, bairro Santa Terezinha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as três vítimas, entre elas uma criança e um idoso, conduzindo-os ao Hospital de Azambuja. O trânsito ficou interrompido no local por cerca de 30 minutos, sendo liberado após a lavagem da pista que necessária por conta do vazamento de óleo, já que o choque foi frontal.

Atualizada as 23h20

O motorista do Palio, Railton Neres Santos, 56, que seguia com o veículo no sentido bairro ao Centro no momento do acidente, após ser atendido no hospital passou pelo teste do bafômetro que apontou 0.80 ml/l. Ele acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia.