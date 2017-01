Chuva causa alagamentos em Brusque; raio cai em fio de alta tensão Corpo de Bombeiros e Defesa Civil receberam várias denúncias

A chuva que caiu no fim da tarde desta quinta-feira, 5, em Brusque causou vários alagamentos. De acordo com o monitoramento da Defesa Civil do município, choveu em menos de uma hora o esperado para a metade do mês inteiro.

O bairro que registrou o maior volume de chuva foi o Guarani, segundo o agente da Defesa Civil, Edevilson Cugik. Caíram mais 69 milímetros nas últimas 24 horas (até 17h15), e cerca de 42mm apenas em uma hora. O volume é considerado bastante alto.

Segundo a Defesa Civil, até 17h15, já haviam sido registrados pontos alagados nos bairros Poço Fundo, Águas Claras, Santa Terezinha, Centro e nas ruas Hercílio Luz e Manoel Tavares, também no Centro. O Guarani, com o grande volume de chuvas, também foi atingido.

A Defesa Civil também recebeu um chamado por deslizamento no bairro Ponta Russa. A ocorrência ainda vai ser verificada no local.

Queda de raio

Segundo o Corpo de Bombeiros, há vários chamados devido à chuva pela cidade. COmo as ocorrências estão em andamento, os bombeiros não sabem informar detalhadamente cada uma no momento.

No entanto, de acordo com o plantonista, uma guarnição foi acionada até o Santa Terezinha porque um raio teria atingido os fios de alta tensão em frente ao posto Ipiranga do bairro. Não há informação de feridos.

Os bombeiros também foram chamados até a rodovia Antônio Heil, na curva da morte, por causa de um acidente. Entretanto, a ocorrência foi repassada para o Corpo de Bombeiros de Itajaí.