Chuva causa pontos de alagamentos em Brusque nesta sexta-feira, 3 Defesa Civil registrou também três ocorrências de deslizamentos

A forte chuva que caiu na tarde desta sexta-feira, 3, trouxe transtornos em vários bairros de Brusque. Foram registrados alagamentos em Águas Claras, Paquetá, Nova Brasília, Primeiro de Maio e Azambuja.

Até as 19h15, a Defesa Civil havia registrado três ocorrências mais graves. Na rua Brasil, no Poço Fundo, um deslizamento atingiu paredes de uma casa. Os moradores ficaram desalojados, portanto, foram para casa de parentes. Outro registro, não detalhado, foi na rua PF-003, também no Poço Fundo.

Na rua AC-007, no bairro Águas Claras, um muro represou a água da chuva e atingiu os fundos de uma residência. Técnicos estão nos locais afetados para avaliar caso a caso.

O Corpo de Bombeiros não recebeu chamados de resgate, apenas pedidos de vistorias solicitadas pela Defesa Civil.

A chuva também causou problema ao trânsito, com pontos de lentidão e dificuldade de moradores em saírem de suas residências.

De acordo com os pluviômetros da Defesa Civil, choveu 79,4 milímetros no bairro Primeiro de Maio nas últimas 24 horas (com base em 19h30), 52,8mm no São Pedro e 57,2mm no Zantão.

Formatura cancelada

Devido à forte chuva, o Tiro de Guerra de Brusque comunica que a formatura de matrícula dos atiradores, que seria realizada às 19h, está cancelada.

Uma nova data já foi marcada: a formatura será no sábado, 11, às 8h30. Para mais informações, ligar no telefone: 3351-2637

**Atualizado às 19h31