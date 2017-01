Chuva desta terça-feira causa alagamentos em Brusque Moradores do bairro Nova Brasília são novamente os mais afetados

A Defesa Civil de Brusque já está em estado de alerta por conta das chuvas que caem desde a madrugada de terça-feira, 31. Apesar da chuva estar bem distribuída, com exceção do bairro Bateas, em que tem um volume mais elevado, de 74 mm nas últimas 24 horas, algumas ruas já começaram a apresentar alagamentos.

A situação mais crítica permanece sendo no bairro Nova Brasília, em especial nas ruas Osvaldo Niebuhr, Lili Bruns e uma parte da São Pedro, com registros da via alagada. Segundo o agente operacional da DC, Edevilson Cugiki, a princípio são alagamentos que devem estar relacionados com a questão de drenagens danificadas, entupidas ou até mesmo a falta de drenagem.

Alguns moradores também já começaram a ter transtornos, pois nos 15 primeiros minutos de chuva, na madrugada, já havia alagado parte da via no bairro Nova Brasília. “Chovendo assim, ninguém dorme mais, ficamos em estado de alerta constante. Pessoal da rua gostaria de registrar mais uma vez a falta de consideração e respeito do poder público com os moradores”, desabafou a moradora Priscilla Miglioli no Facebook.

Pela segunda vez, a casa de Mônica Aparecida Imhof é invadida pela água das chuvas, na rua Sebastião Venâncio Foster, no bairro Nova Brasília. O pai Edson Imhof conta que na primeira vez a filha perdeu todos os móveis da casa, e desta vez, outros também foram danificados. “Já entramos em contato com Defesa Civil, Secretaria de Obras e ninguém resolve o problema”, lamenta.

No início da tarde, o Corpo de Bombeiros já recebeu chamados das ruas Joaquim Zucco e Lili Bruns, também no Nova Brasília. A Defesa Civil também registrou três ocorrências até o início da tarde, sem gravidade. “Uma foi um caso de árvore em risco, outra de tubulação entupida no Águas Claras, e no Zantão uma erosão próximo de uma casa, mas nada muito preocupante e sendo reavaliado”, informa Cugiki.

A Defesa Civil também esteve no bairro Nova Brasília analisando a situação e, desta forma, pede a colaboração da população para que se evite transitar pelas vias alagadas, tanto por conta da transmissão de doenças, assim como pode haver risco de entrar água nas casas com a passagem de um veículo no local e até mesmo danificar o carro.

Cugiki informa que o aviso meteorológico da Defesa Civil estadual para esta terça-feira é da típica chuva de verão, com pancadas de chuvas e uma melhora no decorrer do dia, sendo que o volume de água pode chegar a 100 mm. Alguns bairros ainda podem superar a margem da DC estadual, pela quantidade de água que já caiu até o início do dia.

Para quarta-feira, 1, a previsão também é de chuva, com acúmulo de 16 a 20 mm, por enquanto. “A previsão deve mudar até fim do dia, o que nos deixa ainda mais em alerta pelos riscos de deslizamentos que podem ocorrer, pelo solo já está encharcado por conta dos últimos dias”, diz.

Desta forma, o agente pede a atenção das pessoas que moram próximos a encostas ou próximos a barrancos, e em qualquer sinal de risco, ligar para a Defesa Civil, pelo número de emergência 199.

Às 12h45, o pluviômetro da Defesa Civil de Brusque registrava 70,4 milímetros de chuva acumulada nas últimas 24 horas, no bairro Volta Grande. O volume de chuva é grande também em outros pontos da cidade: Limeira Alta (35,8mm), São Pedro (31,8mm), Zantão (30,2mm), Primeiro de Maio (30mm), Limeira Baixa (27mm), Cedro Alto (25,4mm) e Dom Joaquim (23mm).

*** Atualizado às 14h15