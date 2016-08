Chuva deve retornar a Brusque ao longo da semana Frio, embora discreto, também marcará presença

A semana começou com aumento de nuvens em Brusque, sendo que apesar da nebulosidade, o tempo permaneceu seco por toda nossa região. Este quadro climático atual de estabilidade deverá dar lugar ao retorno das chuvas bem como ao declínio das temperaturas em nosso município nesta terça-feira. Já na quarta ainda poderemos ter umidade, porém, melhora no decorrer do dia com a entrada de uma massa de ar frio (intensidade fraca a moderada) a partir do Oeste e Meio-Oeste, onde nestas áreas, o sol aparece mais. É o que nos diz a Meteorologista Laura Rodrigues, Profissional da Epagri/Ciram. Laura destaca ainda que se nada mudar, a semana deverá terminar com predomínio do sol na nossa região.

Dados do tempo em Brusque nesta segunda-feira

As condições do tempo em Brusque hoje,29, foram favoráveis as atividades ao ar livre em geral. As temperaturas permaneceram acima dos 25ºC em boa parte desta tarde. Os ventos tiveram um predomínio maior, soprando do quadrante Nordeste, com rajadas de 17,6 km/h, de moderada atividade portanto. A umidade relativa do ar oscilou picos ficando entre 46% e 100%, observado no Bairro Santa Luzia.

A seguir, trago os valores de temperaturas extremas ocorridas hoje em nossa cidade, com dados colhidos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo abaixo:

15,4ºC com 27,6ºC/Bairro Rio Branco

16,6ºC com 27,3ºC/Bairro Centro

14,3ºC com 26,9ºC/Bairro Santa Luzia

No Vale do Itajaí: