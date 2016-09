Chuva deverá marcar presença em Brusque neste final de semana Volumes maiores são esperados para o domingo

Setembro começou com tempo seco em Brusque, apesar do aumento de nuvens verificado ao longo do dia, depois de um amanhecer de céu limpo e com temperaturas bem amenas na nossa região. Tivemos valores mínimos registrado nas primeiras horas desta manhã ficando entre 12ºC e 13ºC. Esta nebulosidade que se intensificou pelos céus do Vale do Itajaí hoje foi trazida pelo vento Leste/Sudeste que predominou por todo o período, jogando assim, umidade do mar para o continente, rajadas em nosso município atingindo os 16,9 km/h, de moderada atividade portanto. Vale observar que os próximos dias que culminarão com o final de semana serão pouco aproveitáveis para as atividades ao ar livre em geral em nossa cidade. É o que nos diz Erikson de Oliveira, Meteorologista da Epagri/Ciram. Segundo Oliveira, amanhã sexta, teremos nuvens no litoral. Condição de chuva fraca à noite no Litoral sul e Litoral Norte. Nas demais regiões, nevoeiro no início da manhã e sol entre nuvens à tarde. Já no sábado, presença de muitas nuvens já no início do dia e chuva a partir da tarde em todas as regiões. O volume de chuva deve ser baixo. Os volumes maiores ficarão para o domingo, que terá céu encoberto e chuva durante todo o dia. A chuva pode ter valores altos no Planalto, Vale do Itajaí e litoral. Temperatura: com pouca variação, devido à nebulosidade e chuva. Erikson de Oliveira – Meteorologista

Temperaturas extremas em Brusque nesta quinta:

Minhas estações registraram picos de temperaturas hoje que ficaram dentro do padrão normal para esta época do ano. Acompanhe abaixo os números, com dados aferidos nos respectivos locais por mim descrito em anexo: