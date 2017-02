Moradores registram granizo em alguns bairros de Brusque Apesar da intensidade da chuva, Defesa Civil não registrou ocorrências

A chuva forte que caiu no início da tarde desta quinta-feira, 23, assustou os moradores de Brusque. O município registrou alguns pontos de alagamentos em locais já comuns, como no cruzamento das ruas João Bauer com a Felipe Schmidt, e ainda na rodovia Antônio Heil, nas proximidades da Havan.

Segundo o coordenador técnico da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugik, apesar da intensidade da chuva, o órgão não registrou ocorrências. “Estou dando uma volta pela cidade e, a princípio está tudo tranquilo. No Nova Brasília, que é a maior preocupação, também”, diz.

Cugik destaca que no começo da tarde, o maior volume de chuva foi registrado no bairro Souza Cruz, com 31.8mm em meia hora. De acordo com o site da Defesa Civil, o Dom Joaquim registrou 28mm e a Limeira Baixa, 14mm nas últimas 24 horas.

Leitores do Município Dia a Dia relataram ainda queda de granizo no Bateas e também no bairro Santa Terezinha. No Centro Universitário de Brusque (Unifebe), o vento misturado com o granizo resultou em pequenos prejuízos como vidros quebrados e queda de estantes.