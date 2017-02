Chuva retorna com força à Brusque e alaga algumas ruas Com a chegada desta instabilidade, temperaturas caem mais de 10ºC

Após um período de 8 dias com tempo seco em Brusque, a chuva retornou forte ao nosso município nesta tarde de quinta-feira,23, volumes consideráveis observados em alguns bairros, como no Rio Branco, onde minha estação registrou num espaço de tempo de duas horas, 54mm. Com isso, alguns pontos de alagamentos se formaram dificultado assim, o tráfego de automóveis em alguns trechos daquela rua.

Outro local de nossa cidade que também ficou submerso foi a Rua 7 de Setembro, região central, que apesar de receber menos quantidade de chuva, 27,4mm na minha estação/Bairro Centro, foi o suficiente para dificultar também a rotina dos brusquenses que necessitaram passar por aquela via pública.

Já as temperaturas tiveram um declínio acentuado com a chegada desta instabilidade, minhas estações que registraram valores máximos entre 33/34ºC no início da tarde, em questão de pouco tempo caíram mais de 10ºC. Um bom exemplo disso está na minha estação/Bairro Rio Branco, com 34,1ºC as 12:30h para 22,7ºC as 16:00h.

Temperaturas não tão altas nos próximos dias

O forte abafamento dos últimos dias presente em nossa região deverá dar uma pequena trégua. É o que nos traz o Climaterra. Segundo Ronaldo Coutinho, o cenário ainda será típico de verão, mas sem aquela sensação desconfortável, como observamos neste mês de fevereiro, principalmente nesta segunda quinzena do mês.