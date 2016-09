Ciclista brusquense Soelito Gohr conclui primeira prova na Paralimpíada 2016 Atleta terminou o desafio de contrarrelógio 1 km em velódromo na 18ª posição

O ciclista brusquense Soelito Gohr concluiu sua primeira participação em provas da Paralimpíada Rio 2016. No desafio de contrarrelógio no velódromo por 1 km, ele ficou em 18º com o tempo 1min13s425. O campeão foi novamente o britânico Jody Cundy, que já havia conquistado os ouros em Pequim, 2008, e Londres, 2012. A prova iniciou às 16h30 de sexta, 9, e encerrou às 17h30.

No sábado, 10, Gohr terá mais um desafio. O atleta volta para o velódromo às 11h52, dessa vez para a classificatória na prova de perseguição. Se conquistar as primeiras posições, pode brigar pelo ouro ou pelo bronze à noite, depois das 19h. O sábado também será marcado pela primeira prova de Matheus Rheine de Sousa, outro brusquense no páreo. O nadador compete na promva de 400 m masculino a partir das 19h52.

Confira os horários de todas as provas dos atletas brusquenses: