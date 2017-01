Ciclista é atropelado por caminhão de lixo em Brusque Acidente aconteceu por volta de 11h desta quarta-feira

Um ciclista foi atropelado por um caminhão da Recicle por volta de 11h desta quarta-feira, 11, na rua Anita Garibaldi, São Luiz.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve ferimento com perda de tecido na parte interna do pé esquerdo. Ele foi conduzido ao Hospital Azambuja.