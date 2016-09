Ciclista furta celular de homem, no Centro Homem caminhava pelo local quando o acusado passou rapidamente e furtou o aparelho

Um homem de 45 anos registrou um boletim de ocorrência, na Delegacia de Polícia Civil, para relatar o furto de seu celular.

Ele conta que na tarde de quarta-feira, 7, passava pela Travessa Guilherme Krieger Júnior, no Centro, quando um homem de bicicleta passou rapidamente e pegou o aparelho da marca Multilaser MS5, de cor preto com amarelo, que estava no bolso.

Cheque clonado é repassado em supermercado

O proprietário de um supermercado, na rua Reinoldo Cuquembecker, no bairro Jardim Maluche, relatou na Delegacia de Polícia Civil, que recebeu um cheque clonado, no sábado, 3. Segundo o homem, a folha era no valor de R$ 1,2 mil.

As imagens das câmeras de monitoramento serão entregues para a polícia, para auxiliar na identificação do criminoso.