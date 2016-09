Ciclo de palestras que irá comemorar os 200 anos de independência do Brasil é lançado em Brusque Dom Bertrand de Orleans será o primeiro palestrante

Foi lançado oficialmente, na manhã de terça-feira, 7, o Ciclo Brusquense de Conferências Magnas Temáticas, que marcará o bicentenário da Independência do Brasil. O evento consiste em uma sequência de palestras relacionadas à independência brasileira, sendo que a primeira, em 14 de novembro, será feita por Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e herdeiro da família real.

O lançamento ocorreu no Hotel Gracher e contou com a presença de representantes de várias entidades e setores da sociedade. Paulo Kons, historiador e presidente do Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia), conduziu os trabalhos.

Kons articulou a vinda de Dom Bertrand a Brusque e costurou junto com os outros representantes as palestras. A palestra do herdeiro real terá o tema “A monarquia na construção do Brasil independente”.

As palestras ocorrerão por sete anos consecutivos, chegando a 2022. Já estão confirmados, além do herdeiro da monarquia, o senador Cristovam Buarque e o ex-governador de Santa Catarina Esperidião Amin.

O Município Dia a Dia foi representado por Everton Caetano, supervisor do setor comercial, e pelo diretor Cláudio Schlindwein. Caetano fez uma apresentação da logomarca do ciclo, que foi elaborada pelo jornal.

Jorge Paulo Krieger Filho, presidente do Clube Filatélico de Brusque, usou a palavra para destacar a relevância que a monarquia teve no processo de independência brasileira de Portugal. Em 1808, a família real portuguesa se mudou para o Brasil, com isso, destacou, o estado se mudou junto e o Brasil passou a ganhar mais autonomia.

Em 1822, ano da independência, contou Krieger Filho, a economia nacional já era mais forte. Ele aproveitou para ressaltar que em 14 de novembro, quando da vinda de Dom Bertrand a Brusque, haverá uma exposição de selos postais da época do imperial do país.

Herbert Pastor, colunista do jornal Município e empresário, disse que a época do império foi importante na história do Brasil. “Acho maravilhosa a ideia [de fazer o ciclo], para mexer com as cabeças”. Ele ressaltou o cuidado que se deve ter ao tratar do tema, para torná-lo acessível à população.

O pastor Joel Domingues Pereira também fez uso da palavra. Ele lembrou que o ciclo serve para preservar a história do país, ou seja, a origem de todos. O pastor Edelcio Tetzner ressaltou a relação de respeito que a Igreja Luterana sempre teve com o município e o Estado.

Já o padre Alvino Milani aproveitou o momento para lembrar que as “ideologias tem tempo de validade”. Ele ressaltou que é importante estudar o passado, mas com o objetivo de construir o futuro.

Danielle Heil, advogada e secretária-executiva do Ciclo de Conferências Magnas, disse que o evento é uma oportunidade para aumentar o saber sobre a história do país. Carmelo Krieger, presidente do Instituto Aldo Krieger (IAK), ressaltou que Dom Bertrand irá visitar o espaço durante sua passagem pela cidade.

O vice-prefeito de Brusque, Rolf Kaestner, fez um comentário sobre a importância do simbolismo da independência, e o advogado Ricardo Hoffmann falou sobre a Casa de Brusque. Por último, Gisela Gracher Baran, proprietária do hotel, comentou sobre a satisfação em apoiar o ciclo e em receber o bisneto da princesa Isabel em novembro.

As palestras e os palestrantes já confirmados