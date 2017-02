Cinquenta Tons Mais Escuros chega aos cinemas de Brusque

Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. Ele, no entanto, não desiste tão fácil e fica sempre ao seu encalço, insistindo que aceita as regras dela. Tal cortejo acaba funcionando e ela reinicia o relacionamento com o jovem milionário, sendo que, aos poucos, passa a compreender melhor os jogos sexuais que ele tanto aprecia.

As filmagens começaram em fevereiro de 2016 e terminaram em julho do mesmo ano. As gravações foram feitas em Nice, na França, durante o período em que houve um ataque terrorista na região.

A barba de Jamie Dornan pareceu ser uma questão a ser discutida pelos produtores do filme. Deixar a barba dele por fazer foi o resultado de um acordo entre eles.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas às 15h40 e legendadas às 18h40 e às 21h15. Já no Cine Gracher da Havan, o filme é exibido com sessões dubladas às 15h30, 18h30 e 21h15.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:

Cine Gracher 1

O CHAMADO 3

Dublado / 16h, 18h30 e 21h15

Cine Gracher 2

MOANA – 3D

Dublado / 16h e 18h45

RESIDENT EVIL 6 – 3D

Dublado / 21h15

Cine Gracher 3

50 TONS MAIS ESCUROS

Dublado / 15h40

Legendado / 18h40 e 21h15

Cine Gracher Havan 1

50 TONS MAIS ESCUROS

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 2

LEGO BATMAN – O FILME

Dublado / 16h e 18h45

ATÉ O ÚLTIMO HOMEM

Legendado / 21h15

Cine Gracher Havan 3

QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO

Dublado / 15h30 e 18h30

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

Dublado / 21h15