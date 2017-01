Clínicas veterinárias de Brusque registram surto de grave doença em cães São registrados até quatro casos de parvovirose por dia; vírus pode levar à morte em três dias

Os tutores de cachorros devem ficar mais atentos neste verão. Brusque tem registrado, principalmente nos últimos dois meses, um surto de casos de parvovirose. A doença é causada pelo vírus parvovírus e pode levar à morte rapidamente. Levantamento realizado pelo Município Dia a Dia indica que as clínicas veterinárias atendem de dois a quatro casos por dia.

A veterinária da Vita Vet, Katherine Petry, explica que a parvovirose, também chamada de gastroenterite viral, pode ocorrer em todas as épocas do ano, no entanto, a incidência é maior no verão.

Desde dezembro foram registrados mais de 15 casos na clínica, sendo que dois animais morreram. Os principais sintomas são vômito, diarreia com sangue e a falta de apetite.

Katherine, assim como o veterinário Leonardo Bandeira, da Mascote, afirmam que os filhotes são os mais vulneráveis à doença. Em geral, pets com até dez meses contraem o vírus, que é transmitido por meio do contato com outros cães contaminados, ingestão de fezes, pelo nariz e pela salivação.

“No verão há o favorecimento da proliferação de todos os microrganismos, por isso o cuidado deve ser maior”, alerta Bandeira.

Edilberto da Silva, veterinário da Dog Center, diz que é imprescindível que assim que aparecer os primeiros sintomas, os donos dos cães procurem um veterinário, pois a parvovirose pode matar em até três dias.

“Como o animal perde muito líquido, por meio da diarreia com sangue, ocorre uma forte desidratação que leva ao óbito”, explica.

Além de cuidados básicos, a vacinação é a melhor forma de evitar a doença. Os animais podem ser imunizados com as vacinas V8 ou V10. O cachorro deve receber a dose quando é filhote, e depois fazer o reforço anualmente. “É preciso focar na vacinação, pois é mais barato do que tratar”, diz Katherine.

Bandeira recomenda que se opte por vacinas importadas, já que são mais eficientes do que as nacionais. Elas custam, em média, entre R$ 40 e R$ 50.