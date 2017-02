Cobra é encontrada no banheiro da Uniasselvi/Assevim, no São Luiz Corpo de Bombeiros capturou uma Jararaca na tarde de quarta-feira, 22

Uma cobra de pequeno porte foi encontrada na tarde da quarta-feira, 22, no banheiro da Uniasselvi/Assevim, no bairro São Luiz. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que fez a captura da cobra por volta das 14h20, a mesma era uma Jararaca.

A cobra foi devolvida para a natureza.