Coisas de Zica

A empresária e colunista social Zica Rasmussem e a Cervejaria Zehn Bier promovem a festa “Coisas de Zica”, dia 11 de fevereiro, no Galeras Beach Bar na Praia Brava, em Itajaí, a partir das 14h. Uma tarde no melhor estilo botequim, combinada com diversos ritmos musicais e chope geladinho. A “Coisas de Zica” reúne personalidades ligadas ao trade turístico de Balneário Camboriú, Itajaí e região, empresários e público em geral. As atrações deste ano são: o Pop de Lucianinho Gomes, a banda de rock Surf Trio, o grupo de pagode Swingaê e para encerrar o sertanejo universitário da dupla Gustavo & Gustavo e Eddu Melo. O Bella Catarina Pães &Doces assinará o cardápio com pratos típicos de botequim.

Ingressos

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos, por R$ 20,00, em Balneário Camboriú: no Bella Catarina Pães e Doces, Hotel Sibara, Sorvetes Chiquinho, Salão de Beleza Queen’s, MenteSã no Shopping Atlântico e em Itajaí: no Empório, dentro do Mercado Público.

Serviço

O quê: Festa “Coisas de Zica”

Quando: Sábado, 11 de fevereiro

Onde: Galeras Beach Bar – Avenida José Medeiros Viera, nº 1 – Canto do Morcego, Praia Brava – Itajaí

Que horas: a partir das 14 horas

Quanto: R$ 20,00