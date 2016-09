Ciro Roza justifica renúncia e escolha de Dr. Jonas como substituto Coligação PSB/PMDB/PPS recebeu a imprensa na manhã desta terça-feira, 13

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 13, a coligação PSB/PMDB anunciou oficialmente o nome do médico Jonas Paegle como substituto de Ciro Roza, na cabeça da chapa que concorre à Prefeitura de Brusque.

Durante a entrevista, Ciro Roza explicou os motivos que o levaram a desistir da candidatura. De acordo com ele, mesmo tendo esperança de que poderia assumir o mandato caso continuasse a concorrer e vencesse a eleição, ele preferiu não arriscar. “Brusque não merece ficar nesta incerteza. A cidade precisa se reorganizar. Eu já fui prefeito três vezes, quero o melhor para Brusque, por isso, declinei”.

Ele também disse que a substituição da candidatura não foi pensada de última hora, era uma opção desde o início da campanha, caso o julgamento de seus recursos não acontecessem até a segunda-feira, 12, último prazo para a troca de candidatos nesta eleição. “Já discutíamos isso lá atrás, tínhamos essa alternativa. Não foi coisa de momento”.

Dr. Jonas, como é conhecido, também esteve presente na entrevista e disse preparado para assumir o lugar de Roza. “Meu plano de governo é a continuidade do plano do Ciro. Trabalharemos em prol do povo, eu aceitei o desafio e quero levar isso à frente”.