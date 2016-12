Colisão na Beira Rio, em Brusque, deixa um ferido Acidente aconteceu no fim desta quinta-feira

Um Doblô e um Celta colidiram na avenida Bepe Rosa, a Beira Rio, por volta de 23h30 nesta quinta-feira, 22.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou o motorista do Celta, 26 anos, para o hospital com escoriações generalizadas. O condutor do outro veículo, 39, nada sofreu.