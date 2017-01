Com dívidas trabalhistas, Somelos pode encerrar as atividades em Brusque no próximo mês Empresa está desde dezembro sem pagar os funcionários; setor produtivo está paralisado há duas semanas

A empresa têxtil Somelos Tecidos Brasil, com indústria no bairro Limeira, pode encerrar suas atividades na segunda quinzena de fevereiro. O setor produtivo da empresa já está paralisado há duas semanas.

Os salários de dezembro e o recolhimento do FGTS estão atrasados, além do 13º salário dos funcionários não ter sido quitado na sua totalidade.

O Sindicato dos Trabalhadores de Fiação de Tecelagem de Brusque (Sintrafite) afirma que a situação é fruto de problemas de gestão, e se estende desde o 2016. No entanto, se agravou no fim do ano.

O sindicato acompanha o caso e está preocupado com o possível fechamento da empresa, já que ela era referência quanto ao cumprimento da legislação trabalhista. “A Somelos sempre honrou seus compromissos, porém, a situação mudou quando ela começou a não atender a sua demanda de clientes”, diz o presidente da entidade, Aníbal Boettger.

Constantino Gabriel Ribeiro Roumeliotis e sua equipe eram responsáveis pela gestão da empresa, até serem afastados. A partir de então, Hamilton de Castro Andrade Júnior assumiu como procurador da empresa. Na terça-feira, 24, após auditoria, ele comunicou em reunião com o Sintrafite que se não houver um aporte financeiro, o empreendimento fechará as portas no dia 15 de fevereiro. Atualmente, os funcionários estão em casa de sobreaviso, sem expectativas de retomada das atividades.

Conforme Boettger, que se reuniu com parte dos trabalhadores na manhã de ontem, há uma apreensão por parte dos colaboradores, porém, não há reclamações. “Vemos no semblante deles uma preocupação. Estão ansiosos para que o processo produtivo seja retomado e que a Somelos volte a ser essa empresa modelo que sempre foi”. Para o presidente do Sintrafite, se realmente houver o fechamento da unidade, haverá impacto à economia do município.

A Somelos é uma empresa portuguesa que atua em Brusque há mais de 15 anos, e conta atualmente com 120 funcionários.

O procurador da Somelos foi contatado pelo Município Dia a Dia, mas preferiu não se pronunciar.

A empresa

A Somelos foi fundada em 1958, em Portugal, com o nome Sociedade Teixeira de Melo e Filhos, dedicando-se inicialmente à produção de fios e mais tarde à produção de tecidos de algodão. Em 1971 a empresa tornou-se uma sociedade anônima, passando a se chamar Somelos. Há cerca de 15 anos abriu parque fabril no bairro Limeira, atraída por área industrial oferecida pela prefeitura.