Com escalação repetida, Brusque está pronto para enfrentar o Remo Equipe enfrenta o Leão pela primeira fase da Copa do Brasil com expectativa de casa cheia

Grama aparada, cal reforçada e tudo pronto no Augusto Bauer. Dia de jogão no berço da fiação catarinense. Com expectativa de casa cheia, o Bruscão enfrenta o Remo (PA) pela primeira vez em sua história. O time paraense chega com a vantagem de um simples empate no jogo único, já o Quadricolor tem sede de vitória para, de maneira inédita, passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Se vencer, enfrenta o Corinthians na etapa seguinte.

Só de pensar no jogo contra um dos principais times do Brasil o torcedor do Bruscão já empolga. Mas é preciso dar um passo de cada vez e, por isso, Pingo e a comissão técnica trabalharam com o elenco intensamente durante a semana.

Depois de chegar no meio da ‘confusão’, precisando preparar a equipe faltando dois dias para uma partida e cinco dias de um segundo confronto, finalmente o técnico teve um tempo para treinos específicos. “É uma competição nacional, as dificuldades estão cada vez maiores.

Vamos encarar uma equipe acostumada a disputar a Copa do Brasil. O principal é controlar a ansiedade, é um jogo importante para o clube, mas temos que tomar a iniciativa do jogo e passar tranquilidade”.

Time igual

Pingo gostou do que viu na vitória diante da Chapecoense no último sábado. A vitória diante de uma equipe que preparou plantel para disputar a Libertadores provou que o time evoluiu, ao menos no Campeonato Catarinense. Com a obrigação de vencer, o técnico manda novamente a campo um time no esquema 4-4-2 com: Rodolpho; João Carlos, Cleyton, Neguete e Willian; Mineiro, Carlos Alberto, Leilson e Assis; Belusso e Ricardo Lobo.

No treino de ontem a equipe utilizou o palco da partida desta noite, o estádio Augusto Bauer. Na casa do Carlos Renaux, o Brusque treinou fundamentos e depois partiu para um coletivo. Pingo não quis saber de esconder o jogo e deixou clara a manutenção da equipe atual vice-líder do estadual. O único desfalque será no banco de reservas, já que o meia Pedrinho está no departamento médico.

Como vem o Remo

A equipe do Remo, que chegou na cidade por volta de 12h30, treinou durante a tarde na Sociedade Esportiva Bandeirante. O técnico Josué Teixeira mostrou que tem conhecimento do Brusque e acompanhou as partidas de longe, além de já ter trabalhado com o camisa 10 quadricolor. “Estamos acompanhando o Brusque desde que saiu o resultado do sorteio da Copa do Brasil. Era uma forma de jogar e agora é outra. Já treinei o Assis, é um meia organizador que tem boa qualidade técnica e é uma equipe organizada. Vamos ter cuidados defensivos, mas não deixar atacar”.

A equipe azul-marinha tem três desfalques importantes e que vinham como titulares. O lateral Jaquinha cumpre o primeiro dos quatro jogos de suspensão em competições da CBF, de situação em que se envolveu quando defendia o São Raimundo (PA), na Série D do Brasileirão.

Renan Silva e Flamel, meias, estão contundidos e não são opções para Teixeira. O time titular deve ser com três volantes, no 4-3-1-2: André Luis; Léo Rosa, Igor João, Henrique e Caio Ribeiro; Marquinhos, Elizeu, Tsunami e Fininho; Val Barreto (Jaime) e Edgar.

Acompanhe ao vivo

Acompanhe o Lance a Lance da partida neste site, a partir das 19h de amanhã, direto do estádio Augusto Bauer.

Ingressos à venda

R$ 30

geral descoberta

R$ 50

geral coberta

R$ 80

cadeira coberta

Eles estão à venda em frente ao estádio Augusto Bauer, Posto Shell (avenida Otto Renaux), Posto Bissoni (Dom Joaquim), Posto Carol (Guabiruba), Posto Ipê (Santa Terezinha) e Bar do Beto (Santa Terezinha). A diretoria recomenda a compra antecipada.