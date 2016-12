Com prêmio de R$ 225 milhões, Mega da Virada movimenta lotéricas de Brusque

A Mega Virada pagará R$ 225 milhões ao grande felizardo de 2016. O valor é R$ 25 milhões maior do que o previsto inicialmente por causa do alto número de apostas sendo feitas no país. Com o ano terminando, os apostadores querem garantir um 2017 tranquilo financeiramente.

A Mega da Virada já é tradicional e atrai todos os anos um grande números de pessoas às lotéricas. Quanto mais próximo do dia 31, data do sorteio, maior é a apreensão de quem fez uma fezinha.

O sorteio ocorrerá no último dia de 2016, às 21h. Para concorrer, as apostas devem ser feitas até as 14h de sábado em uma lotérica ou correspondente da Caixa. A expectativa da gerente da Zíngara Loterias, Neuza Selao, é que hoje e amanhã o movimento no estabelecimento seja ainda maior.

“O movimento neste está bom, estamos vendendo bem porque o pessoal está vindo mesmo apostar”, diz Neuza. Segundo ela, tradicionalmente os dois com mais movimento são os últimos dois antes dos sorteio.

Já prevendo que hoje e amanhã haverá filas, mais caixas deverão funcionar na lotérica. Enquanto em um dia normal um guichê apenas para jogos dá conta, em dias movimentados são necessários os três disponíveis.

Além do comportamento já conhecido do brasileiro de deixar tudo para a última hora, também conta para esse movimento “no apagar das luzes” o aumento no valor do prêmio. O jogo mais barato para a Mega da Virada custa R$ 3,50. Há também o bolão da caixa, com preço mínimo de R$ 10.

Fé na sorte

Otacílio Lima, morador do bairro Jardim Maluche, é uma das pessoas que podem começar 2017 com alguns milhões a mais na conta. O gaúcho radicado em Brusque há mais de 50 anos fez as suas apostas nesta quinta-feira, 29, na Zíngara.

Além da Mega da Virada, ele também jogou na Lotofácil, Dupla-Sena e Quina. Lima já jogou costumeiramente e não perdeu a chance de tentar a sorte com um prêmio milionário na Mega. Ele diz que, se ganhar, pretende ajudar os parentes e os filhos e também adquirir uma fazenda, para lidar com o gado.

Lima é cauteloso e afirma que o vencedor não pode sair alardeando aos quatro ventos a sua sorte. Na visão dele, é preciso zelar pela segurança.

Histórico da Mega

Desde 2009, quando ocorreu o primeiro concurso da Mega Sena da Virada, 28 brasileiros acertaram as seis dezenas. No primeiro ano, o prêmio de R$ 144,9 milhões foi dividido entre dois vencedores.

O maior prêmio acumulado foi sorteado em 2014, quando quatro apostadores dividiram R$ 263, 2 milhões. O ano passado teve o maior número de vencedores na faixa principal: seis apostadores (três deles do Espírito Santo) dividiram o valor de RS 247 milhões. Até hoje não houve vencedor solitário na primeira faixa de premiação.