Com recepção de dezenas de torcedores, Corinthians chega em Brusque Depois de viagem de menos de uma hora entre Congonhas e Navegantes, Timão se hospedou no Hotel Innovare

Os apaixonados pelo Corinthians de Brusque e região puderam acompanhar o time de coração de pertinho na noite desta segunda-feira, 27. Após uma viagem de menos de uma hora entre o Aeroporto de Congonhas e o Ministro Victor Konder, em Navegantes, a delegação chegou de ônibus no Hotel Innovare.

Dezenas de torcedores do Timão fizeram a festa e entoaram os tradicionais cânticos, como o ‘Bando de Loucos’. A equipe não parou para conversar com a imprensa regional, que foi parada na porta do hotel. A imprensa nacional entrevistou atletas no hall do hotel. No restaurante do prédio, com janelas que dão para a avenida, a torcida aplaudia enquanto os jogadores se serviam. Cada atleta tinha seu nome entoado e recebia aplausos. O momento cômico foi quando um funcionário do restaurante apareceu na janela e a torcida gritou “garçom, garçom!”.

Brusque e Corinthians se enfrentam na próxima quarta-feira às 21h45. Amanhã, o Timão treinas a partir das 19h30 no estádio Augusto Bauer.