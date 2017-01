Combinação de calor e temporal à tarde deverá voltar nos próximos dias no Vale do Itajaí Domingo com maior presença do sol

O ”refresco” nas temperaturas que os brusquenses sentiram tanto no dia de ontem, sexta quanto hoje, sábado está com as horas contadas. O calor mais intenso deverá retornar a nossa região. Segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, amanhã, domingo, o sol aparece em todas as regiões do estado, com as nuvens diminuindo bastante em relação a este sábado. O dia vai ser típico de verão, dando pra aproveitar o dia ao ar livre na maior parte das cidades. Bianca destaca o aquecimento, que também estará presente, com máximas de até 34°C em pontos do Vale do Itajaí. As pancadas de chuva voltam a partir da tarde por conta do calor em todas as regiões do estado, mas sempre de forma isolada e em poucas áreas. ”Ainda teremos influência do sistema de baixa pressão que está no mar entre Santa Catarina e São Paulo e por isso, os volumes de chuva podem ser maiores nas cidades do Centro ao Litoral de SC, trazendo chuva intensa num curto espaço de tempo, acrescenta Bianca.

Diante desta tendência, é sempre bom ficarmos atentos as possíveis condições adversas do tempo, pois estes eventos climáticos extremos não trazem endereço nem hora marcada para acontecer.

Dados do tempo em Brusque neste sábado

O vento sudeste que soprou ao logo deste sábado pelo Vale do Itajaí nos trouxe temperaturas mais amenas já na madrugada, mínimas ficaram entre 20/22ºC. A nebulosidade esteve presente pelos céus de nossa região, com algumas aberturas de sol, sem expressivo aquecimento, máximas a tarde cravando na casa dos 30/31ºC em nosso município.

O tempo seco predominou, favorecendo assim, a prática das mais diversas atividades ao ar livre em geral. Trago a seguir, os valores das temperaturas extremas verificadas no dia de hoje em nossa cidade, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo: