Como estará o tempo na virada do ano? Bianca Souza, técnica em meteorologia nos traz a tendência

Muitas pessoas querendo saber como irá se comportar o tempo na virada do ano em Brusque e região. Sabemos pois que é muito difícil prever com exatidão se irá chover ou não, o que de fato é possível, é dar uma tendência das condições do tempo. É isso que Bianca Souza, técnica em meteorologia nos traz.

Segundo Bianca, o sábado terá a presença do sol ao longo do dia na maior parte das cidades de SC, um dia típico de verão. As nuvens até aparecem bastante em alguns momentos e há previsão de chuva entre o fim do dia e a noite. Durante a tarde o calor se aproxima dos 30 a 32°C em boa parte do estado, esquentando um pouco mais no Vale do Itajaí e na região Norte do estado. A sensação de abafamento vai seguir, por conta dos ventos mais de Norte/Nordeste. Bianca destaca ainda que não há como dar uma previsão exata para a meia noite em todas as cidades, o que ela pode dizer, de uma forma geral, é que no momento da virada as pancadas de chuva de verão já tenham ocorrido, já que elas devem cair entre o fim tarde e o início da noite de sábado. Como as nuvens vão continuar presentes durante toda a noite, não da pra descartar uma chuvinha fraca em alguns momentos, finaliza esta profissional.