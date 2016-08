Concorra a entradas para o show de Wesley Safadão em Blumenau O evento será realizado no parque Vila Germânica, no dia 1 de setembro, a partir das 20h

Wesley Safadão estará em Blumenau para show no parque Vila Germânica para o aniversário da cidade, em 1 de setembro, a partir das 20h.

Um dos maiores nomes da música popular atual no Brasil, ele apresentará o show do novo DVD “Wesley Safadão – Ao Vivo em Brasília”, que traz sucessos e músicas inéditas.

Com uma média de 25 shows por mês, 300 por ano, ele faz todos dançarem ao som de sucessos como “Coração Machucado”, “Camarote”, “A Dama e o Vagabundo” e outros hits. Os ingressos já estão à venda pelo site.

O jornal Município Dia a Dia sorteará 2 (duas) entradas para PISTA (unissex) para o show de Wesley Safadão em Blumenau. (Cada ganhador receberá uma entrada)

Para participar é fácil, basta preencher todos os campos no formulário abaixo. Boa sorte!

O resultado será divulgado na terça-feira, 30, a partir das 11h. Os nomes dos ganhadores estarão em uma lista, e no dia do evento os vencedores devem apresentar documento com foto na bilheteria e para retirarem o ingresso para a entrada.

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.