Concorra a ingresso com acompanhante para Feijoada Guararema, em Gaspar O resultado do sorteio será divulgado nesta sexta-feira, 16, a partir das 11h

Gaspar recebe no próximo sábado, 17, a primeira edição da Feijoada Guararema. O evento acontece na Arena Multiuso. O público poderá conferir as melhores atrações do sertanejo universitário da região, com Téo Abreu, Rodrigo e Mariana, Dany e Rafa e João Luiz.

A partir das 12h serão servidos mais de cinco tipos de feijoada. A preparação do prato típico brasileiro ficará por conta dos cheffs de cozinha do Rancho Vô Nilson.

Os ingressos custam R$ 25 (feminino) e R$ 35 (masculino) e podem ser adquiridos nos pontos de vendas em Brusque, na Life Surf Wear, em Gaspar, na Xodó Som, e em Blumenau, no Madrugadão Lanches.

O que: Feijoada Guararema

Quando: Sábado, 17 de setembro, a partir das 12h

Onde: Arena Multiuso – rua Hercilio Fides Zimmermann, 300, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar

Valor:

R$ 25 feminino

R$ 35 Masculino

Contato: 3351-3471

O jornal Município Dia a Dia sorteará um (1) ingresso + um (1) acompanhante para a Feijoada Guararema, em Gaspar.

Para participar é fácil, basta preencher todos os campos no formulário abaixo. Boa sorte!

O resultado do sorteio será divulgado nesta sexta-feira, 16, a partir das 11h. Os ingressos devem ser retirados na recepção do jornal até as 17h30, deste mesmo dia.

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.