Concorra a ingressos para a palestra O Papai é Pop, com Marcos Piangers

O autor dos livros O Papai é Pop 1 e 2, Marcos Piangers, estará em Brusque nesta quinta-feira, 1, para palestra promovida pelo Núcleo de Instituições Educacionais da Associação Empresarial de Brusque (Acibr). A palestra O Papai é Pop será realizada na Igreja Calvário, a partir das 19h30.

Piangers é formado na Digital Master Class da Hyper Island, em Londres. Seu livro chegou à quarta posição dos livros mais vendidos do Brasil. Neste ano, Piangers, que é head digital da rede Atlântida e também um dos integrantes do programa Pretinho Básico, passou a fazer parte do quadro de repórteres do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo.

Na palestra, Piangers abordará parte de sua vivência, relatada em seus livros. “A palestra conta a história desde a minha mãe, que me criou sozinha, até eu descobrindo a paternidade, como os homens lidam com isso e como a gente pode melhorar enquanto sociedade para deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Eu conto todas as histórias que chegaram até mim, de vários pais, e de todas as histórias engraçadas que a gente ouve nestas viagens por todo o Brasil falando do livro”, revela.

Os ingressos para a palestra são vendidos por R$ 40, e podem ser adquiridos na sede da Acibr e nas instituições que fazem parte do núcleo: Unifebe, Assevim, Colégio Cultura, Colégio Cônsul Carlos Renaux, Colégio São Luiz, Faculdade São Luiz, Senai, Senac, Sesi, Sesc e Colégio Amplo.

O que? Palestra O Papai é Pop, por Marcos Piangers

Quando? 1 de setembro, a partir das 19h30

Onde? Igreja Calvário

