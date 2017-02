Concorra a ingressos para assistir o jogo do Bruscão contra a Chapecoense O resultado será divulgado nesta sexta-feira, 11, a partir das 16h30

Depois de mais uma vitória, o Brusque precisa do apoio do seu torcedor para manter uma boa sequência no campeonato.

Para você não ficar de fora, o jornal Município Dia a Dia sorteia 4 (quatro) ingressos (um para cada ganhador) para a partida deste sábado, 11, contra a Chapecoense. O duelo será no estádio Augusto Bauer, a partir das 17h.

Para participar basta informar seus dados no formulário abaixo para concorrer. Apoie os guerreiros em campo sendo fazendo a festa nas arquibancadas

O resultado será divulgado nesta sexta-feira, 11, a partir das 16h30. Os ingressos devem ser retirados na recepção do jornal até as 18h, deste mesmo dia.

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.