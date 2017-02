Concorra a ingressos para assistir o Super Bowl LI no cinema O resultado do sorteio será divulgado nesta sexta-feira, 3, a partir das 11h

Neste domingo, 5, será realizada a 51ª edição do Super Bowl, o evento de maior audiência na televisão americana.

A partida que decidirá quem é o vencedor do Super Bowl LI será entre New England Patriots e Atlanta Falcons. O evento será realizado no NRG Stadium, em Houston.

Como tradição, o intervalo do jogo sempre tem uma atração musical que apresenta no estádio. Na edição deste ano, o show no intervalo fica por conta da cantora Lady Gaga.

O Cine Gracher transmitirá o Super Bowl LI ao vivo. Os ingressos para assistir ao jogo podem ser comprados neste site.

O jornal Município e o Cine Gracher sortearão 2 (dois) ingressos para assistir o Super Bowl no cinema. (Um para cada ganhador)

O resultado do sorteio será divulgado nesta sexta-feira, 3, a partir das 11h. Os ingressos devem ser retirados na recepção do jornal até as 17h30, deste mesmo dia.

Para participar é fácil, basta preencher todos os campos no formulário abaixo. Boa sorte!

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.