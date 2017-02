Confira o que abre e fecha no feriadão de Carnaval em Brusque Saiba os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos e serviços no município

Devido ao feriado e ao ponto facultativo, em função do Carnaval, a Prefeitura de Brusque estará fechada na próxima segunda e terça-feira, 27 e 28, incluindo a sede administrativa, fundações e autarquias. As Unidades Básicas de Saúde, o Centro de Serviços em Saúde e as escolas também não atendem. As atividades serão retomadas na quarta-feira, 1º. Os serviços essenciais atenderão em regime de plantão. Confira:

Transporte Coletivo

Na segunda-feira, 27, estarão disponíveis as linhas de domingo. Atendimento normal a partir da terça-feira, 28.

Celesc

Emergências pelo 0800 48 0196 ou mandar SMS para 48196 e informar falta de energia com o texto “SEM LUZ” e número da unidade consumidora ou CPF.

Coleta de Lixo Normal e Seletiva

Atendimento normal.

Fórum

Fechado. Retoma as atividades na quarta-feira, 1.

Escolas

Fechadas. Retoma as atividades na quarta-feira, 1.

Serviços em Saúde

Todas as Unidades de Saúde dos bairros e o Centro de Serviços em Saúde estarão fechados e voltam a atender normalmente na quarta-feira, 1.

Correios

Agências fechadas na segunda e terça-feira, 27 e 28. Retoma as atividades na quarta-feira, 1, após o meio-dia.

Secretaria de Obras

Equipes de limpeza estarão de plantão.

Secretaria de Trânsito e Mobilidade

Mantém as escalas de trabalho normais. Contato pelo 153.

Samae

Plantão pelo telefone 3255-0500, com equipes de sobreaviso para solucionar problemas relacionados à rede de abastecimento.

Procon

Atenderá pelo procedimento eletrônico por meio do e-mail procon@brusque.sc.gov.br, no qual você deixa sua solicitação e o Procon retorna a ligação.

Fundema

A Fundação Municipal do Meio Ambiente atenderá denúncias por meio do celular de plantão 8873-1826.

Bancos

Agências bancárias fechadas na segunda e terça-feira, 27 e 28. Retomando as atividades na quarta-feira, 1º, após o meio-dia.

Defesa Civil

Mantém o atendimento de emergência por meio do telefone de plantão 199.

Corpo de Bombeiros Militar

Plantão pelo telefone 193

Polícia Civil

Plantão para registro de ocorrências pelo telefone 3355-0123

Polícia Militar

Plantão pelo telefone 190

Parque Zoobotânico

Estará aberto no final de semana e na terça-feira, das 8h Às 17h30. Às segundas-feiras o local é fechado para manutenção. O ingresso custa R$ 5, crianças com menos de 5 anos não pagam.

Parque das Esculturas

Estará aberto das 9h às 21h. Entrada gratuita.

Comércio

FIP

Atendimento normal, de segunda à sábado das 9h às 19h. Domingo, das 11h às 18h.

Stop Shop

Amanhã estará aberto das 9h às 18h. Domingo, 26, estará fechado. Atendimento normal na segunda e terça-feira, 27 e 28, das 9h às 19h.

Passolini

Atendimento normal, das 9h às 18h. Domingo, 26, estará fechado.

Shopping Gracher

Lojas e praça de alimentação

Lojas e praça de alimentação estarão fechadas na segunda-feira, 27. Retomando as atividades na terça-feira, 28.

Cine Gracher e Cine Gracher Havan

Atendimento normal. Veja programação completa.

Havan

Atendimento normal, das 9h às 22h. Domingo, às 10h às 21h.

Milium

Atendimento normal amanhã, das 8h às 19h. Fechado na segunda-feira, 27. Retomando as atividades na terça-feira, 28, das 8h às 20h.

Supermercados

Archer

Atendimento normal, das 8h às 22h.

Bistek

Atendimento normal, das 8h às 22h.

O Barateiro

Santa Rita: Atendimento normal, das 8h às 21h. Domingo, das 8h às 20h.

Azambuja: Atendimento normal, das 8h às 20h. Domingo, das 8h às 13h.

Angeloni

Atendimento normal, das 8h às 22h.

Fort Atacadista

Atendimento normal, das 8h às 22h.