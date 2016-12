Confira o que abre e fecha no Natal e Ano Novo em Brusque Saiba os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos e serviços no município

A Prefeitura de Brusque estará em recesso até o dia 1º de janeiro. A medida visa a contensão de despesas em todos os órgãos da administração. A sede administrativa, assim como as fundações e autarquias, estarão fechadas, porém, serviços essenciais serão mantidos em regime de plantão. No dia 2 de janeiro as atividades serão retomadas e o horário de expediente será das 12h às 18h.

Transporte Coletivo

No dia 24, estarão disponíveis as linhas de sábado. Nos dias 25 e 26, as linhas de domingo estarão disponíveis. Atendimento normal nos dias 27, 28, 29 e 30. No dia 31, estarão disponíveis as linhas de sábado. Dia 1 de janeiro, estarão disponíveis as linhas de domingo. Atendimento normal a partir do dia 2.

Celesc

Emergências pelo 0800 48 0196 ou mandar SMS para 48196 e informar falta de energia com o texto “SEM LUZ” e número da unidade consumidora ou CPF.

Coleta de Lixo Normal e Seletiva

Atendimento normal.

Fórum

Fechado. Retomando as atividades dia 9 de janeiro, das 12h às 19h.

Serviços em Saúde

O Centro de Serviços em Saúde permanecerá aberto das 8h às 22h. No dia 26 de dezembro o local estará fechado.

A sala de vacina estará aberta das 8h às 17h.

A Farmácia Básica atenderá das 8h às 13h, entre os dias 19 e 30 de dezembro e das 8h às 17h, a partir do dia 2 de janeiro.

Urgências de odontologia serão atendidas das 8h às 17h.

Vigilância Epidemiológica: equipes trabalharão de sobreaviso

Fisioterapia com acamados: Será retomada no dia 2 de janeiro

Hemodiálise continuará normalmente

Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas e retornam dia 12 de janeiro

Coletas de leite materno do Amamenta Brusque continuarão sendo realizadas normalmente.

Secretaria de Assistência Social e Habitação

Haverá plantão de atendimento no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), na Praça da Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Telefone Plantão: 988-476-362 / CREAS: 3350-5705

Secretaria de Educação

Estará fechada. O plantão nos Centros de Educação Infantil, para alunos já matriculados inicia no dia 16 de janeiro.

Correios

Atendimento normal, de segunda à sexta-feira das 9h às 17h.

Secretaria de Obras

Manterá equipes de plantão, com 20% do efetivo, para serviços de manutenção e emergências de obras e iluminação, com atendimento pelo telefone: 3350-1960.

Secretaria de Trânsito e Mobilidade

Um funcionário permanecerá para a liberação de veículos apreendidos. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) trabalhará normalmente em sua escala de domingo a domingo. Uma equipe de sinalização e manutenção semafórica ficará de sobreaviso. Emergências: 153

Samae

Equipe técnica trabalhará em regime de plantão. Contato: 3255-0500 ou 115.

Procon

Atenderá pelo Procedimento Eletrônico procon@brusque.sc.gov.br, no qual você deixa sua solicitação e o Procon retorna a ligação.

Fundema

A Fundação do Meio Ambiente atenderá denúncias pelo telefone celular de plantão (47) 9 8873-1826.

Bancos

Atendimento em horário normal no dia 23. Os bancos estarão fechados no dia 30 de dezembro. Retomando as atividades no dia 2 de janeiro.

Defesa Civil

Emergências: 199. Plantão: 988-043-403 e 988-392-492

Corpo de Bombeiros Militar

Plantão pelo telefone 193

Polícia Civil

Plantão para registro de ocorrências pelo telefone 3355-0123

Polícia Militar

Plantão pelo telefone 190

Parque Zoobotânico

O parque estará fechado entre os dias 19 de dezembro e 2 de janeiro de 2017. O local reabre para visitação no dia 3 de janeiro. Durante este período haverá apenas expediente interno para manutenção da área.

Parque das Esculturas

Estará fechado.

Comércio

FIP

Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Entre os dias 26 e 30, atendimento será das 9h às 20h. O atendimento volta ao normal a partir do dia 2, das 9h às 19h.

Stop Shop

Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Entre os dias 26 e 30, atendimento será das 9h às 19h. A partir do dia 2, atendimento normal, das 9h às 19h.

Passolini

Aberto no sábado, 24, das 9h às 16h. Fechado nos dias 25 e 1 de janeiro. Entre os dias 26 e 30, atendimento será das 9h30 às 18h30. Aberto no sábado, 31, das 9h às 15h. A partir do dia 2, atendimento normal, das 9h às 18h.

Shopping Gracher

Lojas

Dia 24, aberto das 9h às 14h. Dia 25, estará fechado. Entre os dias 26 e 30, atendimento normal das 9h às 21h. 31 dezembro e 1 de janeiro estará fechado. Atendimento volta ao normal dia 2, das 9h às 21h.

Praça de Alimentação

Dia 24, das 11h às 15h. Dia 25, estará fechado. Entre os dias 26 e 30, atendimento normal das 11h às 21h30. 31 dezembro e 1 de janeiro estará fechado. Atendimento volta ao normal dia 2, das 11h às 21h30.

Cine Gracher e Cine Gracher Havan

Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Atendimento normal nos demais dias.

Havan

No dia 24, atendimento das 9h às 18h. Fechado dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. Entre os dias 26 e 30, atendimento normal das 9h às 22h. Dia 31, o atendimento será realizado das 9h às 18h. Atendimento normal a partir do dia 2, das 9h às 22h.

Milium

No dia 24, o atendimento será das 8h às 16h. Fechado dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. Entre os dias 26 e 30, atendimento será realizado das 8h às 20h. Já no dia 31, o atendimento será das 8h às 14h. Atendimento normal a partir do dia 2, das 8h às 20h.

Supermercados

Archer

Dia 24 e 31 de dezembro, atendimento das 7h às 19h. Fechado dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. Entre os dias 26 e 30, das 8h às 22h. Atendimento normal a partir do dia 2, das 8h às 22h.

Bistek

Dia 24 e 31 de dezembro, atendimento das 8h às 18h. Fechado dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. Entre os dias 26 e 30, das 8h às 22h. Atendimento normal a partir do dia 2, das 8h às 22h.

O Barateiro

Santa Rita:

Dia 24 e 31 de dezembro, atendimento das 8h às 19h. Aberto dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 20h. Entre os dias 26 e 30, atendimento das 8h às 21h. Atendimento normal a partir do dia 2, das 8h às 21h.

Azambuja:

Dia 24 e 31 de dezembro, atendimento das 8h às 19h. Aberto dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 20h. Entre os dias 26 e 30, das 8h às 20h. Atendimento normal a partir do dia 2, das 8h às 20h.

Angeloni

Dia 24 de dezembro, atendimento das 8h às 18h. Fechado dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. Entre os dias 26 e 30, das 8h às 22h. Dia 31, atendimento das 8h às 18h. Atendimento normal a partir do dia 2, das 8h às 22h.