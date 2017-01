Confira os carros mais vendidos em Brusque em 2016 Levantamento do Município Dia a Dia traz o top 3 de cada concessionária e o cenário para 2017

Mesmo em um ano difícil para a economia nacional, os veículos continuaram saindo dos pátios das concessionárias brusquenses. Assim como em 2015, o Município Dia a Dia realizou um levantamento dos três carros zero quilômetro mais vendidos para cada marca no ano que passou.

Na comparação dos últimos dois anos, a maioria dos ‘top 3’ se repetiu, mas houve espaços para surpresas. O Ecosport, por exemplo, entrou no lugar do Ka entre os que mais saíram na Ford Dimas enquanto o Fiat Toro ocupa o espaço deixado pelo Punto na Fiat Rivel. A reportagem ouviu as concessionárias das marcas Volkswagen, Ford, Chevrolet, Peugeot, Renault, Fiat, Honda, Toyota e Hyundai.

Entre os 27 veículos levantados estão 15 hatches, seis sedans, dois mini-SUVs, dois SUVs e duas camionetes. Os veículos populares foram os que mais sofreram com a queda nas vendas, enquanto os carros considerados ‘premium’ foram bem vendidos.

Um ano melhor pela frente

Na maioria dos casos, no balanço de 2016, não houve crescimento na comercialização dos automóveis, contudo as metas foram batidas. Os principais segmentos em 2015 – compactos, SUVs e sedans – continuaram entre os preferidos dos brusquenses. A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) fez um levantamento mostrando que houve queda de 10% na média nacional de venda de automóveis.

Já para 2017 a história é outra. O crescimento deve voltar a acontecer, e prova disso é que no período de dezembro, quando as concessionárias já realizam pré-vendas e apresentam os modelos do ano seguinte, as lojas encheram de interessados. O otimismo é uma unanimidade, mas a projeção de crescimento varia. Enquanto alguns cravam entre 1,7% e 2%, outros já dilatam esse dado e acreditam em um aumento de 5% nas vendas dos zero quilômetros.

Chevrolet Uvel

CRUZE

ONIX

PRISMA

Assim como em 2015, o trio Onix, Cruze e Prisma foram os Chevrolet mais vendidos na Uvel. O Onix ainda dispara na frente, como explica o gerente de vendas Jonathan Andrade. A temporada de vendas não foi das melhores na concessionária, mas Andrade afirma que, pelo cenário que se pintava, houve bons frutos para colher. “Ainda temos o que comemorar. Falando de linha Chevrolet, o Onix foi um líder absoluto de vendas e alavancou as vendas”, explica. Para 2017, o gerente acredita que o comércio de carros na Uvel deve crescer 5% na comparação com 2016.

Volkswagen Breitkopf

GOL

FOX

UP

Os hatches Gol, Fox e Up seguem como os ‘xodós’ dos brusquenses quando o assunto é Volkswagen. Contudo, como explica o gerente de vendas da concessionária, Leandro Zen, a tendência é que um novo nome surja entre os mais vendidos da próxima temporada. “As empresas devem voltar a aumentar suas frotas de Saveiro, portanto esse é um veículo que deve ser vendido em grande escala em 2017”, completa. A Saveiro é uma camionete compacta muito utilizada por empresas que precisam de transportes diversos.

Renault Automega

SANDERO

LOGAN

DUSTER

A fabricante francesa Renault também segue no topo da lista dos preferidos de Brusque. Repetindo 2015, o compacto Sandero, o SUV Duster e o sedan Logan são os três mais vendidos. Em 2016, o Duster teve saída especial, conforme explica Alexandre Gonçalves, consultor na concessionária Renault Automega. “Foi um veículo que teve grande procura porque abriu um desconto para deficientes físicos, com a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”, conclui. Gonçalves diz ainda que as apostas para aquecer as vendas da Renault para 2017 serão o Kwid, compacto que deve substituir o Clio, e o novo SUV da marca, o Renault Captur.

Ford Dimas

NEW FIESTA

FOCUS

ECOSPORT

Um dos mais famosos mini-SUVs em circulação no Brasil, o Ecosport tomou o lugar do Ford Ka entre os preferidos dos brusquenses na Ford Dimas. Conforme explica o gerente de vendas Carlos Alberto Garcia, o Betinho, o ano deixou a desejar para as vendas, mas a concessionária vislumbra crescimento para 2017. “Nossas vendas neste ano ficaram dentro do que se esperava, já que no Brasil não foi bom para ninguém. Mas o próximo ano nós acreditamos em um crescimento entre 1,8% até 2% nas vendas”, diz.

Hai Toyota

ETIOS

HILUX

COROLLA

Conhecida pelas imponentes camionetes, a Toyota foi capitaneada, mais uma vez, pela Hilux. A concessionária, contudo, também teve um bom fluxo de vendas do sedan Corolla e do compacto Etios. Na contramão, a gerente de vendas da Hay Toyota observou um bom ano de 2016. “Nós vimos que houve uma oscilação de vendas muito grande nas concorrentes, enquanto com a Toyota a regularidade foi bem maior. Isso foi não apenas com a gente, mas em toda a marca no Brasil que mantém uma evolução de mercado”, conclui, dizendo, sem revelar muito, que 2017 será um ano de muitas boas novidades na concessionária.

Geração Hyundai

HB20X

HB20 HATCH

HB20 SEDAN

Segundo veículo mais vendido no Brasil, o HB20 segue puxando as vendas da concessionária Geração Hyundai, que também manteve boas vendas com a versão sedan do veículo e também o HB20 X, mini SUV. Já para o próximo ano, como conta o gerente de vendas Flávio Mathias Piva, a grande aposta será no SUV Creta, que inclusive já tem data de pré-venda na concessionária. “Na primeira quinzena de janeiro já teremos o veículo à disposição. Com certeza vai melhorar em relação a 2016 com a chegada deste veículo, já que tivemos uma temporada de baixa lucratividade. Mesmo assim hoje a Hyundai é a terceira principal montadora no Brasil”, explica.

Honda Takai

CIVIC

HONDA FIT

HR-V

Apostando principalmente na força do SUV HR-V, a Honda Takai segue mantendo a marca japonesa no mercado de veículos em Brusque. Assim como em 2015, também ficam entre os mais vendidos o sedan Honda Civic e o compacto Honda Fit. A grande aposta da concessionária para o próximo ano – bem como de toda a rede Honda no país – será a do novo SUV WR-V, que deve, inclusive, substituir um dos três mais vendidos.

Peugeot Strasbourg

208

2008

408

Uma das marcas registradas da Peugeot é nomear seus veículos com numerações distintas, e no caso de Brusque o 408 entrou no lugar do 308. Também com descontos para portadores de deficiência, o sedan entra pela primeira vez nesse top 3. Ponto fora da curva, a marca registrou crescimento de 16% neste ano segundo o gerente de vendas Jassin Pazzini. “A Peugeot passou a apostar mais em veículos premium e menos nos populares, mudando e se reestruturando mesmo antes da crise. Coincidiu que passamos por esse momento delicado da economia brasileira quando a marca já se modificava, e por isso sentiu muito menos esta situação”, completa. Pazzini revela, inclusive, que justamente essa busca da venda de carros mais elitizados foi o que permitiu o crescimento. “Quem vendeu carros populares sofreu mais, porque a crise abateu as classes mais baixas, enquanto as classes média e alta seguiram comprando carros”, crava.

Fiat Rivel

FIAT

TORO

MOBI PALIO

O Punto deu adeus à lista dos três mais vendidos na Fiat Rivel e viu a camionete Toro tomar seu lugar. Segundo Evandro Athayde, gerente de vendas da concessionária, isso deve-se às campanhas da marca durante o ano. “Foram feitas campanhas tanto para o Toro quanto para o Strada, que também quase entra nessa lista de três mais vendidos”, completa. Athayde afirma que o segmento de veículos zero quilômetro foi afetado, mas os seminovos ajudaram as vendas a se compensarem. “Podemos dizer que foi um zero a zero. Mas para o ano que vem teremos três lançamentos, e a previsão é de um crescimento entre 3% a 5%”, diz.