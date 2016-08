Confira os ganhadores dos ingressos para a palestra O Papai é Pop, com Marcos Piangers Os ingressos devem ser retirados na recepção do jornal até as 17h30, desta quinta-feira, 1

Samuel Zibell

Laiz Cristine Lauritzen Hellmann

Bruna Luiza Urnau:

Silvana Morete de Andrade

Fabrício Beuting Os ingressos devem ser retirados na recepção do jornal até as 17h30, desta quinta-feira, 1