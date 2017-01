Confira os números das duas temporadas de Mauro Ovelha à frente do Bruscão Técnico teve grande aproveitamento em casa, com apenas uma derrota em 18 partidas

Em 2017, Mauro Ovelha completa dois anos no comando do Bruscão. Um tempo considerável, se levado em conta a alta rotatividade dos técnicos no Brasil. Ao longo dos próximos meses, o treinador terá ainda desafios diferentes, como a Copa do Brasil e possivelmente a Copa Santa Catarina que, se confirmada a participação quadricolor, completa uma lista de quatro competições – o time terá ainda pela frente o Campeonato Catarinense e o Brasileirão Série D.

Desde 26 de julho de 2015, é Ovelha o homem da casamata quadricolor. Foram conquistas importantes, principalmente em 2016, quando o clube teve o melhor desempenho da década, além da histórica passagem para a segunda fase do Brasileirão Série D e a conquista da vaga para a Copa do Brasil 2017. Mas nem tudo são flores: sob o comando do técnico, o time passou em branco nas partidas fora de casa da última temporada.

Uma das filosofias do técnico, a de manter uma espinha dorsal de atletas, o acompanha desde sua primeira passagem. Grande parte do elenco remanescente ainda da breve passagem de Leandro Campos – o treinador anterior a Ovelha -, segue no elenco até hoje. Em 2017, pelo menos seis atletas do mesmo elenco da Série B 2015 encorpam o time.

Confira os números de Mauro Ovelha à frente do Bruscão: