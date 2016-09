Conheça as propostas dos candidatos a prefeito de Brusque para a cultura Município Dia a Dia detalha e analisa as promessas feitas nos planos de governo

Nesta edição, o Município Dia a Dia apresenta as propostas dos candidatos à Prefeitura de Brusque para a cultura, uma das áreas que têm o menor orçamento, entre as pastas do primeiro escalão do governo.

A pasta também está na mira de boa parte dos candidatos no que se refere à reforma administrativa: alguns pensam em fundi-la com a Fundação de Esportes, outros com Educação ou Turismo.

Em todo caso, a maior parte das propostas dos candidatos, como será visto a seguir, converge para manutenção de serviços já existentes; há também outro tema recorrente: a construção do teatro municipal na praça Sesquicentenário, um dos planos de Ciro Roza (PSB) não levados adiante pelos governos que o sucederam.

Odirlei Dell’Agnolo, o Bah (SD)

Incentivo à criação de fanfarras e bandas nas escolas municipais;

Incentivar atividades relativas à terceira idade, com o fortalecimento dos clubes de idosos, programa de inclusão digital e ginástica;

Contratar palcos pouco utilizados do município para disponibilizar aos artistas da região exporem seus trabalhos;

Reduzir a estrutura administrativa e voltar tais recursos para ações;

Incentivo às ações da cultura por meio da captação de recursos;

Promover eventos em nossas praças públicas nos finais de semana, com os artistas da nossa cidade;

Concurso de decoração natalina;

Criação de ágoras (praças) nos espaços públicos viáveis para esta finalidade.

Jones Bosio (DEM)

Colocar em pleno funcionamento o teatro municipal, atraindo espetáculos e incentivando talentos locais, posicionando Brusque no circuito nacional do teatro;

Manter e ampliar os festivais de música, dança, gospel, teatro e cinema;

Readequar o projeto Ônibus Biblioteca;

Ampliar projetos de incentivo à leitura;

Dar continuidade à digitalização do acervo do Museu da Imagem e do Som;

Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura;

Chico Cordeiro (PSOL)



Sem propostas específicas para a área.

Dr. Jonas (PSB)



Buscar parcerias com o estado e a União para a construção do teatro municipal;

Resgatar e implantar projetos dedicados à música, dança, teatro e literatura, por meio da Fundação Cultural.

Gustavo Halfpap (PT)



Incentivar o artesão e o fortalecimento do artesanato municipal;

Estimular e apoiar a formação artística, produção e circulação da cultura;

Retomar a realização da Felicitá, Cidade Natal, Bier Fest e Carnaval e fortalecer o Festival de Inverno, o Festival Nacional da Cuca, a Fenarreco e o Cidade Natal;

Implantar o sistema e a política municipal de cultura;

Definir a política municipal do patrimônio histórico;

Concluir o Roteiro das Esculturas e potencializar o Parque das Esculturas;

Fortalecer parcerias com museus e associações culturais e esportivas;

Construção de Espaço Cultural no Parque das Esculturas, para ensaios, apresentações e exposições culturais;

Transformação do túnel do Parque das Esculturas em Museu Temático.

Bóca Cunha (PP)



Refundar os movimentos culturais, tanto de teatro amador, como de música, literatura e artes plásticas;

Preencher os espaços públicos com arte: esculturas, grafite, mosaicos, selecionados por meio de concursos;

Proteger os casarões históricos por meio do tombamento;

Criar a Pinacoteca municipal, promovendo exposições e incentivando doações para a formação de um acervo permanente;

Incentivar a leitura, garantindo uma biblioteca de qualidade em cada bairro, que também inclua jornais e revistas;

Promover áreas de livre acesso à internet nas praças da cidade, assim como nos prédios públicos;

Construir salas culturais nos bairros, para que todos possam ter acesso aos cursos da Fundação Cultural;

Criar projetos nas escolas para que as próximas gerações saibam e continuem a cultura do artesanato.

Jadir Pedrini (PROS)

Continuidade e ampliação de projetos como: esquinas musicais, ensaio livre, recreio cultural, Rock na Praça, projeto Arte em Toda Parte e Casa do Papai Noel;

Implantação de projeto criando lei de incentivo para cultura, viabilizando destinações orçamentárias próprias;

Dar início ao projeto de um teatro municipal;

Promover a oferta de cursos visando a utilização do espaço da Fundação Cultural;

Reformular o edital anual do Fundo Municipal da Cultura;

Manter e intensificar o apoio aos festivais de música, dança, gospel, teatro e cinema;

Incentivar os grupos folclóricos, tradicionalistas, corais, teatro e outros grupos que promovam atividades artísticas e culturais no município;

Apoiar e dar incentivo aos artesãos para realização de feiras e exposições.

