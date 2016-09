Conheça as propostas dos candidatos a prefeito de Brusque para a saúde Município Dia a Dia detalha e analisa as promessas feitas nos planos de governo

Os candidatos à Prefeitura de Brusque entregaram ao Município Dia a Dia suas propostas de governo em cada uma das áreas da administração pública. Nessa edição, são detalhados os planos dos candidatos para a área da saúde, uma das que a população mais cobra melhorias nos serviços. A cada dia, uma nova reportagem será publicada sobre outros temas, como educação, obras e trânsito.

Hoje, há filas de espera extensas por consultas, exames e cirurgias. Não raro algum cidadão relata estar há mais de um ano aguardando por serviços. Tratamentos de alta complexidade, como a oncologia, por exemplo, precisam ser feitos em outras cidades, como Florianópolis e Blumenau.

Com um orçamento na casa dos R$ 80 milhões anuais, a prefeitura é obrigada a investir no mínimo 15% da receita em saúde, mas, com a queda nas receitas, esse percentual tem se mantido elevado, nos últimos anos.

Saiba o que os candidatos prometem fazer para amenizar os problemas da saúde pública municipal.

Dr. Jonas (PSB)

Construir novos postos de saúde em bairros ainda descobertos;

Remédios básicos e de uso contínuo a toda a comunidade carente;

Fortalecer programas de saúde preventiva e curativa;

Realizar mutirões da saúde: voltar com os programas de cirurgias eletivas;

Resgatar os programas Vovô bom de Boca, Bebê Bom de Boca, Povo Bom de Boca, programas preventivos e plantão odontológico.

Chico Cordeiro (PSOL)



Priorizar os programas de promoção da Saúde e prevenção de doenças;

Construir um hospital público municipal e a inauguração da UPA que foi construída pela gestão passada, no bairro Santa Terezinha;

Construção de uma nova UPA nas proximidades dos bairros Águas Claras e Dom Joaquim, para descentralizar a elas parte do atendimento de média complexidade;

SUS Online: criar o sistema de saúde integrado (na forma de aplicativo, site, atendimento telefônico e presencial) no qual os profissionais da saúde e os usuários possam acompanhar seu tratamento;

Criação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) com profissionais e estrutura para o atendimento da demanda municipal;

Criação de um Centro de Controle de Zoonoses que atue no recolhimento e acolhimento de animais, cuidados veterinários, atendimento a denúncias de maus tratos, castração e controle de zoonoses.

Odirlei Dell’Agnolo, o Bah (SD)



Utilizar tecnologias que usem a inteligência artificial para resolver questões burocráticas que promovam a diminuição de custos operacionais;

Capacitar os servidores da área para qualificar o atendimento aos cidadãos;

Aperfeiçoar os horários de atendimento ofertados pelos médicos na rede municipal;

Ampliar os programas de saúde bucal, inclusive itinerantes, em parceria com as escolas públicas;

Ampliar programas de conscientização da saúde do homem;

Ampliar programas para tratamento e assistência à pessoa com obesidade e doenças dela derivadas;

Ampliar programa de fisioterapia nos bairros, para melhor acesso dos debilitados;

Atendimento psicológico para melhorar o amparo às famílias de baixa renda;

Criação de um hemocentro e de um centro de atendimento e permanência de idosos no município;

Adequação do centro de atendimento 24 horas no bairro Santa Terezinha às necessidades da área e aos custos de manutenção.

Jones Bosio (DEM)

Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, do idoso, e pacientes portadores de necessidades especiais);

Ampliar os Conselhos Locais de Saúde;

Ampliar equipes de atendimento do Programa de Saúde da Família;

Ampliar a Linha Saúde na área rural do município;

Renovar a frota de ambulâncias; terceirizar micro ônibus;

Ampliar os mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais, cirurgias de média e alta complexidade;

Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e setores;

Implantar a coleta de dados informatizada dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, por meio de computadores portáteis;

Implantar sistema de comunicação via SMS com pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros serviços);

Construir a Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos;

Utilizar moto ambulância;

Revitalizar as Unidades Básicas de Saúde;

Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;

Ampliar o atendimento a dependentes químicos;

Parceria com Hospital Dom Joaquim para atendimento de urgência e emergência 24 horas;

Ampliar repasse para o Hospital Azambuja;

Contratar mais pediatras;

Dar mais apoio às entidades como Apae e Lar Menino Deus;

Implantar a unidade de pronto atendimento no Santa Terezinha;

Criar um Centro Especializado em Oncologia;

Criar uma clínica de recuperação de dependentes químicos;

Criar uma clínica de imagem para realização de exames de média e alta complexidade;

Parceria público-privada com Hospital e Maternidade para UTI neonatal e outros serviços;

Criação de um centro para pronto atendimento para os animais de rua;

Ampliação do atendimento e do corpo físico da Rede Feminina de Combate ao Câncer;

Abastecer os postos de saúde com remédios de acordo com a real necessidade;

Realização do tratamento oncológico (radioterapia, quimioterapia, e iodoterapia em Brusque).

Jadir Pedrini (PROS)

Implantar programas de qualidade no atendimento aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS), a exemplo do PMAQ;

Ampliação do quadro de profissionais de média e alta complexidade;

Acessibilidade, ampliação e reforma em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS);

Melhorar e ampliar a frota de veículos e ambulâncias;

Construção de novo local para a Vigilância Sanitária, Ouvidoria e Central de Veículos na Praça da Cidadania;

Implantação do serviço de pronto atendimento médico das 8h até as 22h no bairro Santa Terezinha (Policlínica da Santa Terezinha);

Parceria com Hospital Azambuja e Hospital Dom Joaquim para pronto atendimento 24 horas;

Aprimoramento da gestão de recursos e estoques, a fim de evitar falta de remédios em todas as Unidades Básicas de Saúde;

Dar continuidade e ampliar o programa de dispensação de medicamentos em casa para portadores de necessidades especiais e idosos;

Ampliar o atendimento psicológico, fisioterapêutico e fonoaudiólogo;

Implantar programa de saúde nutricional;

Melhorar e ampliar os serviços nos Centros de Atendimento Psicossociais aos dependentes de álcool e drogas para apoio à recuperação dos dependentes;

Melhorar e ampliar os serviços de odontologia, com mais especialidades;

Implantar e incentivar a homeopatia e a fitoterapia nas Unidades Básicas de Saúde;

Implantar UTI neonatal em parceria com os hospitais da cidade;

Proporcionar cursos e capacitações permanentes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde;

Manter e melhorar o atendimento nos plantões médicos;

Construção de novas Unidades Básicas de Saúde;

Estabelecimento de local próprio para laboratório municipal, Vigilância Epidemiológica e Serviço de Atendimento Especializado (SAE);

Reforma e ampliação do Centro de Convivência dos Idosos;

Centro de Saúde e Fisioterapia – projeto novo na Praça da Cidadania;

Implantação do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil (Caps Infantil).

Gustavo Halfpap (PT)

Instalar Centro de Serviços de Saúde com horário estendido, no bairro Santa Terezinha;

Incluir a homeopatia e fitoterapia na rede municipal de saúde;

Ampliar as quantidades de exames e de consultas com médicos especialistas;

Rever fluxos, com vistas à agilização do atendimento ao usuário;

Implantar mais equipes da estratégia da saúde da família;

Contribuir no processo de referenciação de Brusque no tratamento oncológico;

Apoiar a implantação da UTI neonatal no Hospital Azambuja;

Manter e fortalecer parcerias com os hospitais de Brusque;

Fortalecer ações do programa Mães de Brusque, voltadas às gestantes;

Apoiar e fortalecer programas de prevenção e combate ao uso de álcool e drogas;

Ampliar os programas de saúde do homem e da mulher;

Fortalecer o programa de saúde do trabalhador, em parceria com os sindicatos de Brusque;

Ampliar o programa Remédio em Casa;

Implantar o prontuário virtual em toda a rede de saúde;

Revitalizar as academias de todas as idades;

Manter parcerias com centros terapêuticos para dependentes químicos;

Fortalecer os conselhos locais de saúde;

Qualificar permanentemente os profissionais dos serviços de saúde;

Instalação da unidade de saúde do bairro Santa Luzia em imóvel próprio;

Concluir a construção das unidades de saúde dos bairros Limeira Alta, Zantão, Ema II e São Pedro;

Garantir rede de atenção básica na região Azambuja/1º de Maio/Boa Parada.

Bóca Cunha (PP)

Fila Zero na saúde, para garantir que todo cidadão tenha o atendimento rápido para consultas, exames e remédios;

Garantia de 100% de atendimento do programa Saúde da Família, para que cada residência receba uma visita periódica de um profissional;

Estruturar as Unidades Básicas de Saúde com mais médicos, enfermeiros, dentistas, vacinas e remédios;

Melhorar o sistema de agendamento de horários;

Realizar mutirões para acabar com a longa espera pelos atendimentos;

Ampliar as competências dos servidores da saúde e informatizar a rede;

Ampliar o número de médicos no atendimento ao público;

Criar programas de atendimento específicos para os casos de maior vulnerabilidade, como a Mulher Saudável, Terceira Idade Feliz, Crescendo com Saúde, Mãe Brusquense e Trabalho Seguro.

