Conheça o currículo dos candidatos à Prefeitura de Brusque Enquanto uns têm bastante experiência na administração pública, outros estão começando agora a vida política

O Município Dia a Dia solicitou aos sete candidatos à Prefeitura de Brusque informações sobre seu histórico profissional, social e político, além de informações a respeito de sua formação e conhecimentos.

Eles têm perfis bastante diferenciados. Enquanto parte é político de carreira, como o ex-secretário regional Jones Bosio (DEM) e o ex-prefeito Ciro Roza (PSB); outros são novatos na política, como Jadir Pedrini (PROS) e Chico Cordeiro (PSOL).

As informações repassadas pelos candidatos são trazidas nesta edição, que apresenta um currículo detalhado dos postulantes ao cargo máximo do Executivo municipal.

A variação do tamanho do texto entre os candidatos é devido à quantidade de informações enviadas pelas assessorias das coligações após orientação igualitária.

Histórico pessoal e profissional

Mora em Brusque desde que nasceu. Aos 14 anos teve o primeiro emprego, na Buettner, no depósito de fios. Aos 15 anos trabalhou na montagem na empresa ZM. Aos 17 anos estagiou na Mor Vídeo e Som, em Eletrônica, curso que fez por 5 anos, em Blumenau. Abriu uma microempresa na área.

Formação educacional

Formado em História pela Unifebe, iniciou em 2014 a pós-graduação em Políticas Públicas, ainda em andamento, assim como o curso de Engenharia Civil, iniciado em 2015, na mesma universidade.

Histórico político

Em 2001 inicia seus trabalhos na vida pública, como diretor de Obras, onde permaneceu até ser eleito vereador, em 2008, com 2.965 votos. Em 2010 passou a atuar como secretário adjunto da antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Brusque, onde ocupou cargo de secretário de 2012 a 2015. Desde então atua como presidente municipal do DEM.

Histórico social

Atuou como voluntário no Lar Sagrada Família. Também foi parceiro das seguintes instituições: Apae, Unidunitê, Hospital Dom Joaquim, Rede Feminina de Combate ao Câncer e associações de moradores dos bairros.

Mudou-se para Brusque quando tinha 5 anos. Empresário e atual prefeito, interessou-se por política cedo. Ainda jovem entrou para o Grêmio Estudantil do Colégio Honório Miranda. Logo, ingressou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), atual PMDB. Na Prefeitura de Brusque, começou trabalhando como auxiliar mecânico.

Aos 15 anos, trabalhava no almoxarifado da prefeitura e também auxiliava o pai nos serviços da empresa familiar, que ficava no bairro Limeira. Aos 19 anos, foi servir ao Exército, em Blumenau, retornando posteriormente à prefeitura para trabalhar na Junta de Serviço Militar.

Atuou como empresário do setor têxtil até mudar de ramo na década de 90, quando fundou a Cunha Empreendimentos, no ramo de loteamentos, atualmente sob o comando do filho.

Formação educacional

Cursou História em Itajaí e formou-se técnico em Contabilidade.

Histórico político

Disputou a primeira eleição como candidato à Câmara Municipal, em 1982. Foi eleito vereador pelo PMDB, em Brusque, com 32 anos. Em 1986, foi eleito deputado estadual pelo PMDB. Compôs chapa com o deputado Heitor Luís Sché e foi candidato à vice-presidência do Legislativo, assumindo a presidência por alguns períodos durante o seu mandato. Na eleição de 1990, disputou novamente a vaga na Assembleia Legislativa, ficando como suplente. Em 1994, foi diretor-presidente da Cohab (órgão vinculado a Secretaria de Estado de Assistência Social), durante o governo de Paulo Afonso. Em 1996 integrou a equipe do governo Hilário Zen. Em 2002 foi candidato a deputado federal. No ano passado foi secretário de Turismo de Brusque, até ser eleito, em junho deste ano, prefeito de Brusque, por meio de eleição indireta da Câmara de Vereadores.

Histórico social

Quando foi deputado estadual, conseguiu contribuições para o Hospital Azambuja e o antigo Hospital e Maternidade Evangélico, por meio de subvenções sociais. Em 2006 passou a realizar o torneio Dominó do Bóca Cunha, em que as duplas que se inscrevem para participar fazem doação de alimentos, produtos de higiene, ou colaboram com uma quantia para que os mantimentos sejam comprados. São beneficiadas em média, cinco entidades do município todos os anos, como Apae, Lar Menino Deus e a Escola Charlotte.

Francisco Luiz Cordeiro, conhecido como Chico, mora em Brusque desde o ano 2000. É representante comercial com atuação no seguimento de logística de cargas, mais especificamente no transporte rodoviário. Atualmente trabalha no segmento de prestação de serviços terceirizados (facção de roupas), um pequeno negócio familiar.

Formação educacional

Formado em Filosofia pelo SMJ, hoje Faculdade Católica de Rondônia.

Histórico político

É filiado ao PSOL desde 2010, sendo a sua primeira filiação partidária e primeira candidatura a um cargo eletivo.

Histórico Social

Desde jovem atua em movimentos sociais como sindicatos, associações e cooperativas. Participou das pastorais sociais da Igreja Católica.

Histórico pessoal e profissional

Foi empresário do setor têxtil

Formação educacional

Ensino Fundamental completo, formado como técnico têxtil.

Histórico político

Foi eleito por três vezes prefeito de Brusque (1989, 2000 e 2004) e também foi deputado estadual por três mandatos.

Histórico Social

Não informado

Histórico pessoal e profissional

Nascido em Brusque, trabalhou como engenheiro agrônomo entre 1985 e 1988, em cidades no Alto Vale do Itajaí, parte deste tempo na Empresa de Extensão Rural do Estado de Santa Catarina (Epagri). Foi microempresário no ramo de serralheria entre 1989 e 2003. Ocupou, por meio de concurso, cargos de técnico legislativo da Câmara de Brusque (2004 até meados de 2005), analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral (meados de 2005 – 2006) e auditor fiscal do trabalho (2007-2008, em Criciúma), do qual saiu para participar da administração municipal.

Na gestão municipal de Brusque, durante o governo Paulo Eccel, ocupou os cargos de procurador-geral, secretário de Governo e Gestão Estratégica, secretário de Orçamento e Finanças, secretário de Orçamento e Gestão e chefe de gabinete, exercendo funções administrativas, executivas e políticas.

Formação educacional

Formado em Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1985 e em Direito no Centro Universitário de Brusque (Unifebe) em 2003, com pós-graduação em Direito Processual Civil.

Histórico político

É militante partidário há 35 anos, atualmente filiado ao Partido dos Trabalhadores.

Histórico social

Participou do movimento estudantil nos anos 80, na UFSC, voltando a este movimento quando cursou Direito na Unifebe, quando exerceu o cargo de presidente do Centro Acadêmico de Direito e membro da diretoria do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Participou, ainda, de movimentos de associação de moradores, movimento ecológico nos anos 80-90 (SOS Itajaí-Mirim) e conselhos municipais.

Mora em Brusque desde que nasceu. Começou a trabalhar como office-boy da Contasse, depois atuou no departamento de compras da Bilu, e também no departamento contábil da Contidada Contabilidade. Foi promotor de eventos nas casas noturnas Velho Oeste e Komitê. Abriu seu escritório contábil aos 18 anos e desde então trabalha como contador, consultor, assessor e especialista em recuperação, reestruturação de empresas e gestão de crise.

Formação educacional

Técnico em Contabilidade pelo Colégio Honório Miranda, bacharel em Direito pela Unifebe, estudou Filosofia, mas não concluiu.

Histórico político

Candidato a vereador em 2008, fez 1.352 votos, mas ficou de fora por causa do quociente eleitoral, tendo sido o 7º mais votado nominalmente. Nunca ocupou cargo comissionado.

Histórico social

Atualmente presta serviço voluntário como contador para a ONG Anjos do Peito, para o projeto Transcender e para o projeto Pedalando pela Vida. Foi diretor de estratégia do Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores do Estado de Santa Catarina, vice-coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da Acibr, diretor da União Catarinense dos Estudantes, presidente do Diretório Central dos Estudantes e do Centro Acadêmico de Direito da Unifebe.

Histórico pessoal e profissional

Passou a infância e adolescência ajudando a família nas atividades da roça. Aos 17 anos mudou-se para Brusque em busca de oportunidades profissionais. Trabalhou como vendedor de máquinas agrícolas e há 26 anos abriu seu próprio negócio. Tornou-se um empresário, transformando uma pequena confecção na empresa Kaekós, que abrange uma fábrica de jeans e quatro lojas. Administra também a Tinturaria Pedrini e emprega cerca de 250 pessoas.

Formação educacional

Concluiu o Ensino Médio.

Histórico político

Nunca esteve envolvido com a política partidária e pela primeira vez candidata-se a um cargo público.

Histórico social

Apoia iniciativas de entidades assistenciais do município.