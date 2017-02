Conheça os 13 moradores do Lar Menino Deus, que fará festa para comemorar os 20 anos de sua fundação Evento será realizado neste sábado, 30, no salão da paróquia São Judas Tadeu, no Águas Claras

O Lar Menino Deus completou 20 anos de fundação no dia 4 de junho. Para comemorar as duas décadas de atividades, a entidade realiza no dia 30 deste mês festa com missa no salão da paróquia São Judas Tadeu, no Águas Claras.

A instituição atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla, alguns com patologia base, outros com comorbidade, associada à autismo, esquizofrenia, deficiência auditiva ou paralisia.

Atualmente, a entidade acolhe 13 pessoas e disponibiliza além da moradia, alimentação balanceada, atendimento médico-hospitalar, odontológico, pedagógico, ocupacional e fisioterapêutico. O lar conta com a colaboração de 20 profissionais técnicos e multidisciplinares.

Os moradores recebem do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde a um salário mínimo por mês. A instituição também se mantém com doações, convênios, eventos e a campanha de telemarketing social, em que são realizadas ligações e agendamentos para recolher a contribuição que os voluntários desejam fazer.

A assistente social e diretora da entidade, Helena Dias, diz que muitas pessoas já passaram pelo lar, porém, não há muita rotatividade de moradores. Ela afirma que o trabalho é de grande relevância para a sociedade brusquense, pois as pessoas atendidas estavam em situação de vulnerabilidade. “Realizamos um trabalho diferenciado com as pessoas que aqui estão. Elas são bem acolhidas e tratadas com amor e carinho”.

Helena afirma que comemorar 20 anos é uma grande conquista e que a cada dia a equipe se empenha mais para garantir qualidade de vida aos moradores. “Se estas pessoas não estivessem aqui, estariam aonde? Temos um compromisso muito grande com a comunidade e com elas. É um momento importante para celebrar as conquistas destas duas décadas”, afirma a diretora.

O lar está localizado na rua João XXIII, 380, no Primeiro de Maio, e está aberto a visitas a qualquer horário.

Conheça a história dos moradores

Adriana Travasso



É uma adolescente muito querida e observadora. Nasceu no dia 28 de junho de 1998 no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, com síndrome de West e microcefalia, ficando impossibilitada de falar, caminhar, e alimentar-se sozinha. Adriana tinha oito meses de idade quando foi morar no lar. Ela realiza diversas atividades de fisioterapia, alongamentos, pedagógicas e lúdicas, a fim de desenvolver suas potencialidades.

Amádio Minella



Tem 56 anos e é natural de Brusque. Residia com os pais e mais três irmãos no Nova Itália, interior da cidade. A família plantava cana-de-açúcar e Minella chegou a completar a 4ª série do ensino fundamental. Ele gostava de brincar de bola, andar a cavalo e pescar e aprendeu a rezar e a cantar as músicas católicas. Após a morte do seu pai, a família passou a residir no Santa Rita. Neste mesmo período ele desenvolveu esquizofrenia. Desde julho de 1999 ele mora no lar.

Roberto Silvano



Nasceu no dia 21 de outubro de 1973 em Ituporanga (SC) e morava com seus pais. No entanto, a mãe dele faleceu e o pai não tinha condições de cuidá-lo. Por isso, passou a morar no Lar Menino Deus em junho de 1997, com 24 anos. Silvano tem autismo de baixo funcionamento com deficiência intelectual profunda, mas possui autonomia para caminhar e se alimentar, porém, necessita de ajuda total para higienizar-se e se comunica por meio de gritos e gemidos.

Joel Ferreira



Nasceu em 10 de setembro de 1939 em Bom Retiro (SC). Os pais já faleceram e ele tem duas irmãs e sobrinhos. Uma irmã é paralítica e totalmente dependente, a outra é idosa e está doente. Sendo assim, os familiares não tinham condições de cuidá-lo. Ele passou a residir no lar em 1999, já com 59 anos. Ferreira possui esquizofrenia, associada à deficiência intelectual moderada, é independente, fala e se movimenta bastante. Também gosta de auxiliar nos afazeres domésticos.

José Tarter

Carinhosamente chamado de Zequinha, nasceu em 23 de maio de 1972 em Brusque com deficiência auditiva e por isso não possui linguagem oral. Também apresenta deficiência intelectual moderada, dificultando sua comunicação e esquizofrenia. Ele passou a residir no lar em 1999, com 27 anos. Zequinha é independente, mas necessita de orientação, pois tem muita dificuldade de comunicação. Tem autonomia para se alimentar e se higienizar.

Gilberto Bernardes



Nasceu no dia 10 de agosto de 1980, em Florianópolis. Ele teve paralisia cerebral, resultando numa deficiência intelectual profunda. Ao dar a luz a Bernardes, sua mãe faleceu, e ele ficou morando com sua tia que também tinha um filho deficiente. Moravam em condições precárias, de muita pobreza e não tinha nenhuma qualidade de vida. Passou a residir na instituição em junho de 1997, após um ano da sua fundação. É totalmente dependente, necessita de ajuda para se locomover, alimentar e higienizar.

Jonatan Barbosa



Nasceu em 25 de março de 1990 na cidade de São José, na Grande Florianópolis. Foi abandonado pela mãe na casa de sua tia, que também não tinha condições de cuidá-lo. Barbosa foi morar no lar em 1997 e apresenta atraso no desenvolvimento cognitivo, não fala, apenas emite alguns sons. É totalmente dependente para se alimentar e higienizar.

Legantina Avi



Carinhosamente chamada de Tina, nasceu em 17 de abril de 1954 em Botuverá com deficiência intelectual moderada. Com o passar do tempo desenvolveu esquizofrenia. Após o falecimento dos pais, Tina passou a morar sozinha na casa da família, sendo que no mês de julho de 2003 foi morar no Lar Menino Deus. Recebe atendimentos pedagógicos nos quais faz lindos bordados nos panos de prato. É habilidosa nas pinturas de objetos feitos de reciclagem e participa dos trabalhos realizados na horta.

Maria Fátima de Souza



Nasceu no dia 23 de março de 1961, em Florianópolis. Possui autismo de baixo funcionamento associado a deficiência intelectual moderada. Após o falecimento da sua mãe, Maria passou a morar no lar, em 1996, sendo uma das moradoras mais antigas. É uma senhora muito calma e vaidosa e adora ficar sentada na varanda apreciando o movimento da rua.

Vicente Minella



Nasceu no dia 7 de dezembro de 1951 em Brusque com deficiência mental moderada. Era muito mimado por seus pais, que lhe davam muita atenção. No entanto, eles adoeceram e faleceram. Neste período passou a morar com dona Maria, uma senhora separada com dois filhos – sendo um deles um deficiente mental. Ela vivia em condições precárias e por isso Minella foi morar no lar.

Francisco de Assis Machado



Mais conhecido como Chico, nasceu no dia 14 de novembro de 1955 em Barracão (RS). É deficiente múltiplo moderado, tem deficiência mental e física. Passou a morar no Lar Menino Deus em janeiro de 1998. Devido à deficiência múltipla, apresenta grande dificuldade para realizar atividades pedagógicas e também para andar, sentar, alimentar-se e higienizar-se. Não fala, mas se comunica com gestos.

Soraia Cristina Ferreira da Silva



Nasceu no dia 2 de janeiro de 1977, em Florianópolis. Ela morava com a mãe e a avó, em condições de extrema pobreza. Sua mãe também é deficiente mental e não tinha condições de cuidar dos filhos. Soraia vivia muito tempo nas ruas, não frequentava a escola e passava por muitas dificuldades. Por isso, a entidade Orionópolis, situada em São José (SC), tomou conhecimento de sua situação e lhe encaminhou para o lar em 1996. Atualmente Soraia tem 33 anos, é muito simpática, extrovertida, adora conversar e fazer novas amizades.

Moacir Torrezani

Tem 47 anos e nasceu Brusque muito saudável, mas aos nove meses sofreu de meningite, provocando a deficiência mental. Sua mãe, muito doente, não tinha condições de cuidá-lo e em 1997 começou a morar no lar. Apesar da dificuldade que tem para se comunicar, Torrezani é muito simpático e tem muitos amigos na entidade.

Festa



A Festa dos 20 anos do Lar Menino Deus será realizada no dia 30 de julho no salão da paróquia São Judas Tadeu, no bairro Águas Claras. Uma missa de ação de graças, às 19h, dará início ao evento. Na sequência terá churrasco, quentão, pinhão, cachorro-quente, música com Jeremias Gaiteiro, além de roda da fortuna, bazar, boca do palhaço e pescaria. O ingresso do churrasco será comercializado a R$ 30. Informações pelo telefone 3355-0727.