Contrastes do tempo em SC Um final de semana com frio na Serra para elevação nas temperaturas no seguinte

Um ditado conhecido e que por sinal faz todo sentido: ”SC é um estado para os fortes em se tratando do Clima”. De fato, uma realidade que faz parte da vida dos Catarinenses, sendo que um bom exemplo disso estamos vivenciando atualmente. Enquanto que no último final de semana onde o frio extremo se fez presente e muitos turistas subiram a Serra tendo como objetivo ver a neve, teremos o oposto neste sábado e domingo próximos, quando as temperaturas podem passar dos 30ºC em muitas cidades, cenário este que favorecerá a ida de muitas pessoas ao Litoral. Inclusive já hoje, sexta, muitos municípios do Oeste e Sul do estado já tiveram valores entre 28ºC e 30ºC. Já aqui pela região do Vale do Itajaí, a cobertura de nuvens impediu que tivéssemos um incremento mais significativo nas temperaturas, Brusque por exemplo, teve picos ficando entre 20ºC e 21ºC.

A meteorologista Gilsânia Cruz, profissional da Epagri/Ciram, nos traz a tendência das condições do tempo em SC para o início de Setembro. Segundo Gilsânia, o mês termina com tempo chuvoso no Estado, especialmente no Litoral. Setembro começa sob a influência de uma massa de ar mais seco, que deixa a temperatura mais baixa no período noturno. Nos dias 04 e 05/09 há previsão do retorno da chuva para SC.

Gilsânia Cruz – Meteorologista

Dados do tempo em Brusque no dia de hoje:

A sexta-feira,26, foi de céu encoberto em nosso município, tempo permaneceu seco, temperaturas amenas. Os ventos sopraram do quadrante Leste/Sudeste, com rajadas de 10,5 km/h, fraca atividade portanto. Já a umidade relativa do ar oscilou picos ficando entre 65%e 96%, observado no Bairro Santa Luzia. A seguir, trago os valores extremos de temperaturas registrado por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo abaixo: