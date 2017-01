Creches de Brusque começam a atender em regime de plantão Ao todo 12 educandários infantis estão recebendo os pequenos estudantes

Os alunos matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil de Brusque (CMEIs) começaram nesta segunda-feira,16, a participar do plantão de férias. Ao todo 12 creches atendem os pequenos estudantes, que passam o dia recebendo os cuidados adequados.

Para o secretário de Educação de Brusque, José Zancanaro, a medida vem para ajudar as famílias que precisam. “O objetivo é atender prioritariamente as mães que trabalham. São 1018 crianças cadastradas para o plantão deste ano. Fizemos todo trabalho para dar suporte as necessidades das famílias,” disse.

O atendimento no período do plantão é voltado aos estudantes que já frequentavam a Rede Municipal em 2016, no fim do ano é verificado junto aos pais a necessidade de participação do plantão, assim, todo pai que tenha o filho matriculado no ano anterior e que deseja utilizar do plantão pode participar.

O horário de funcionamento é mesmo que a creche antende durante todo o ano, respeitando a realidade de cada local, já que alguns bairros e locais de ensino se utilizam do horário que for o mais propício.

Creches em regime de plantão

CEI Bisa Olga Fischer

Círculo Bom Samaritano

CEI Emília Floriani Oliveira I

CEI Emília Floriani Oliveira II – FIP

CEI Professora Helga Stoltenberg

CEI Hilda Anna Eccel (Senac)

CEI Noêmia Fialho I

CEI Elsa Bodenmüller

CEI Rio Branco

CEI Laura Cattani Leite

CEI Max Rodolfo Steffen

CEI Benta Vanolli