Cresce procura por acupuntura em Brusque Tratamento é realizado por público de diversas idades e principalmente por mulheres

Acupuntura é eficaz no tratamento de doenças crônicas e de distúrbios do humor -

Tem aumentado gradativamente a procura dos brusquenses pela acupuntura. O método terapêutico, que utiliza pequenas agulhas, é indicado no tratamento de inúmeras doenças e disfunções orgânicas: neurológicas, psiquiátricas, ortopédicas, respiratórias e reumatológicas.

No município, segundo levantamento com profissionais da Clínica San Pietro e o Centro Cultural Chinês de Brusque, a procura é maior em casos de dor crônica: enxaquecas, tendinites, artrites, lombalgias e neuropatias -, e distúrbios do humor, como a depressão e a ansiedade.

A anestesiologista e acupunturista da San Pietro, Manuela Satake, conta que atualmente atende pacientes entre 13 a 89 anos, e cerca de 70% são mulheres. O acupunturista do Centro, Delamar Pereira, reforça que a adesão maior também é das mulheres.

Manuela explica que a inserção da agulha de acupuntura estimula as terminações nervosas existentes na pele e nos tecidos subjacentes, principalmente os músculos. Segundo ela, a “mensagem” gerada por esses estímulos segue pelos nervos periféricos até o sistema nervoso central (medula e cérebro) e provoca a liberação de diversas substâncias químicas, conhecidas como neurotransmissores. “É desencadeado uma série de efeitos importantes como, analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular, além da ação moduladora sobre as emoções, o sistema endócrino e imunológico e sobre várias outras funções orgânicas”.

Manuela afirma que o médico acupunturista escuta a história do paciente e realiza anotações. A seguir é realizado um exame físico e, quando necessário, são solicitados e interpretados exames complementares. A profissional diz que isso permite ao médico a elaboração de um diagnóstico clínico que decidirá se a acupuntura é indicada para aquela situação clínica e se há a necessidade de prescrever alguma medicação, assim como associar outra forma complementar de tratamento.

Pereira diz que o mais importante na acupuntura é o diagnóstico, pois sabendo a origem da dor será mais fácil prescrever o tratamento. Ele conta que dependendo a situação, com uma aplicação o paciente já consegue ter uma melhora. “O tratamento é relativo para cada pessoa, mas é importante que se tenha consciência que é gradativo. Para alguns pode durar menos tempo, para outros não”.

Indicação

O campo de atuação da acupuntura é amplo, devido à sua própria natureza e mecanismos de ação, já que estimula o sistema nervoso, regula e harmoniza o funcionamento do organismo como um todo. O tratamento, que também pode ser preventivo, traz benefícios para o corpo e mente e não apresenta efeitos colaterais.

No Centro Cultural Chinês de Brusque a aplicação de acupuntura varia de R$ 30 a R$ 80. Na clínica San Pietro o atendimento é feito de modo particular e por meio de convênios de saúde.

Acupuntura

Originária da China, a acupuntura é um método terapêutico que se caracteriza pela inserção de agulhas (finas e não cortantes) na superfície corporal, para tratar doenças e promover a saúde. É reconhecida como especialidade médica desde 1995, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

As sessões tem duração de 20 a 45 minutos e devem ser feitas de uma a duas vezes na semana com redução gradual conforme a melhora dos sintomas. O tempo de melhora varia de cada doença e da resposta individual de cada organismo.