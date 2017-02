Crescimento do número de alunos em Brusque prejudica transporte escolar Alguns estudantes precisaram ser transportados em pé na primeira semana de aula de 2017

Devido ao aumento de mais de 700 alunos na Rede de Educação Infantil, Fundamental e de Ensino Médio de Brusque, a primeira semana de transporte escolar no município foi conturbada. As aulas iniciaram na segunda-feira, 13, com frota reduzida. A situação deve ser normalizada a partir da próxima segunda-feira, 20.

Atualmente 15 ônibus compõem a frota, no entanto, três estavam em manutenção mecânica por problemas relacionados à vazamento de óleo e troca de bateria. Um dos veículos também está na latoaria e deve voltar a rodar na terça-feira, 21. Por causa destes problemas, a Coordenadoria de Transporte Escolar de Brusque precisou fazer o remanejamento de algumas linhas e estudantes de alguns bairros, como o do bairro Limeira, tiveram que ficar em pé durante o transporte.

“Em nenhum momento faltou ônibus, infelizmente devido à essa defasagem algumas crianças tiveram que ser transportadas em pé. Tivemos consciência disso e estamos providenciando tudo para que segunda-feira a situação seja normalizada”, diz o coordenador de Transporte Escolar, Dorival Depiné.

Segundo ele, são realizadas 27 rotas diferentes para poder atender toda a demanda do município – 13 de manhã e 14 rotas à tarde. Algumas linhas, como a da Serrinha (Thomáz Coelho) e Ribeirão Tavares (Limeira) chegam a rodar, em média, 230 quilômetros por dia.

Aumento da frota

Para melhorar o transporte em Brusque, Depiné diz que será realizada a licitação para a compra de mais sete ônibus – três micro-ônibus e quatro ônibus. O processo para a compra dos três primeiros deve ser finalizada até junho e o restante nos próximos meses.

Hoje são 15 ônibus – 11 grandes e quatro micro-ônibus, sendo um adaptado para cadeirante. A rede de Educação Infantil, Fundamental e de Ensino Médio de Brusque tem mais de 13,9 mil alunos.