Criminoso assalta lavação e foge em carro de cliente, no Guarani Dono da lavação contava o dinheiro - R$ 6 mil - quando homem entrou armado

Uma lavação foi assaltada na tarde desta segunda-feira, 12, na rua general Osório, no Guarani. O proprietário relatou para a Polícia Civil que havia feito uma negociação com um homem, e estavam no escritório, onde ele contava o valor de R$ 6 mil recebido.

Neste momento, um homem armado com um revólver calibre .38 entrou no local e anunciou o assalto. O criminoso levou o dinheiro e fugiu no carro de um cliente, um Peugeot 207 Passion, de cor prata, placas EDZ-7043, de São Paulo.

A Polícia Militar realiza rondas para tentar localizar o criminoso, mas até o momento não encontrou nenhum suspeito.