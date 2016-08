Criminoso entra em residência pelo basculante do banheiro Proprietário estava trabalhando quando o crime ocorreu

Uma casa no bairro Rio Branco foi invadida na terça-feira, 30. O proprietário contou para a Polícia Civil que estava no trabalho quando o crime ocorreu. Ele ressalta que o criminoso entrou pelo basculante do banheiro.

Do local foi levado um perfume, um óculos da marca RayBan, um relógio, meias, chinelos e uma quantia de R$ 70 em espécie.